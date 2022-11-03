Чи поїде Путін на саміт G20

Власну думку 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що на сьогодні біля Путіна формувався політично-військовий альянс з самої Росії, Білорусі, Ірану, Сирії та Північної Кореї, але главі Кремля дуже мало спілкування в рамках цього "альянсу".

Важливо Росія шукає, де ще взяти хоч якусь зброю, щоб спробувати виграти, – Подоляк про союзників Кремля

За його словами, Путін думає, що приїде на G20, а там в нього буде якась певна трибуна, де він зможе ті свої дивні “читання ленінської прози” продовжити – буде розказувати, хто такий Ленін та як він створював Україну.

На мій погляд, для G20 було б бажано, щоб Путіна там не було взагалі, а Росія була виключена з всіх міжнародних інституцій. Коли ми говоримо про фіналізацію війни – виключення Росії, а саме – Путіна, то це набагато пришвидшило б кінець війни. І це було бажано зрозуміти організаторам G20,

– заявив Подоляк.

Радник глави ОП зазначив, що було б ідеально, якби Путін приїхав, але всі члени саміту одразу ж проголосували за виключення Росії з G20.

"Якби це можна було реалізувати, це б дійсно змінило світ. Але для цього треба мати велику волю лідерам інших країн. Вони мають зрозуміти, що саме таким кроком можна дійсно переформатувати глобальну безпеку", – відповів Подоляк.

Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео



На думку радника глави ОП, достатньо було б сказати: "Дивіться, тут сидить особа (Путін – 24 канал), яка належить до категорії організаторів терористичних актів і геноцидного типу ведення війни. Є докази – фотографії знищеної інфраструктури енергетичної, масового знищення людей тощо". Він переконаний, що якби це зробили на саміті, це була б зовсім інша людська історія.

Якою буде позиція Китаю

Подоляк вважає, що Китай сьогодні набагато більша країна ніж Росія з точки зору впливів та репутації.

Китай це набагато більш впливова в глобальній політиці країна. Тобто рівень Росії – це приблизно одна тисячна від Китаю. Який сенс мати глобальні репутаційні проблеми від Росії, але не мати від цього ніяких позитивів? Тому Китай навряд чи буде займати дуже активну проросійську позицію на G20, навіть якщо Путін там буде,

– припускає радник глави ОП.

До слова, 15 та 16 листопада на Балі відбудеться саміт країн "Великої двадцятки". Індонезія готується прийняти президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Президент України вже сказав, чи поїде на саміт, якщо там буде диктатор Росії. Позиція Зеленського така – якщо Путін буде брати участь, то Україна відмовиться від своєї участі. Цікаво, що президент США Джозеф Байден також не хоче не хоче бачитися на саміті "Великої двадцятки" з кремлівським диктатором.