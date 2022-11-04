Він може приїхати не лише через можливість поспілкуватися зі світовими лідерами, зокрема – Джо Байденом. Річ у тім, що саміт проводиться в Індонезії, а інтерес Росії до країн Азії зріз у міру того, що з державою-агресоркою не бажають мати нічого спільного на Заході. Про це 24 каналу сказав голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Росія намагається переорієнтуватися на Азію. Проте усі розуміють, що вона ніколи не замінить Захід. При усій повазі до обох цих важливих регіонів, у них різні сильні сторони, які не дуже взаємозамінюються,

– стверджує він.

Випадкова розмова не матиме жодного значення

Голова Центру політичних студій "Доктрина" вважає, що спроба Путіна поговорити із західними високопосадовцями може мати місце. Але випадкових зустрічей та розмов з Джо Байденом не буває.

"Взагалі не може бути непідготовлених розмов двох глав держав про щось предметне. Завжди має передувати розмова нижчих посадовців – міністрів закордонних справ, радників з питань нацбезпеки, міністрів оборони. Якщо немає досягнутого консенсусу у попередніх ланках, президенти не будуть витрачати свій час, аби просто вислухати з Путіним. Усі й так розуміють, що він скаже",

– зауважує Божко.

Він наголосив, що президент не сам вигадує державну політику. Йому знизу приносять ідеї, які він відбирає та оцінює своїм кутом зору.

"В обхід апарату ніхто не буде вигадувати ніяких рішень. Навіть якщо Байден і Путін випадково зіштовхнуться в коридорі – ця розмова матиме ніякого значення. Бо усі такі розмови мають готуватися, це робота цілих аналітичних команд, міністерств, бо це серйозні питання", – резюмував Ярослав Божко.

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