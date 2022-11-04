Удар по планам Путина

Такое решение ставит крест на возможных сценариях мягкого принуждения к переговорам с Путиным в Индонезии, разрабатываемых в России при посредничестве Китая и Турции.

О главном Снимали "хорошие русские": что не так с нашумевшим кино "На Западном фронте без перемен"

Сильный шаг президента. Особенно заслуживает уважения, учитывая незаурядное честолюбие Зеленского, которому очень хотелось бы засветиться в такой престижной компании, как G20. Респект!

На чьей стороне мир

Теперь перед самыми влиятельными странами мира непростой выбор: встречаться в компании Президента Украины, которая не сходит с первых полос и вызывает искренний восторг всего мира, или в компании военного преступника, устроившего геноцид и гуманитарную катастрофу в Европе.

Рекомендуем Эрдоган мимоходом вонзил очередной ятаган в спину "другу Владимиру" и заставил его утереться

По всей вероятности, такой шаг Зеленского вообще ставит под угрозу проведение G20. Другие страны могут повторить пример Украины и поставить Индонезию в очень неудобное положение после того, как она не отважилась отозвать приглашение Путину.

Как Зеленский отреагировал на намерение Путина приехать на саммит G20: смотрите видео