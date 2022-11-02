Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, в "зерновом соглашении" Турция преследует свои политические цели. Эрдоган пытается балансировать между позициями России и Украины, чтобы извлечь как можно больше собственной выгоды.
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Нет реальной стратегии, как заставить Украину сесть за переговоры
Как подчеркивает Саакян, в реальности Эрдоган понимает, что Украина сейчас не сядет за стол переговоров. Запад также игнорирует Россию и не пойдет на переговоры без Украины.
В Кремле в это не верят. Но вынуждены мириться с тем, что по крайней мере на этом этапе это выглядит так. Они не могут воспринять, что это уже не ситуативно. А новая реальность, которую они создали,
– отметил Саакян.
Эрдогановское "сесть за переговоры" – это всего-навсего мантра. Он повторяет путинский нарратив и легитимизирует его в среде тех, кто воспринимает президента Турции авторитетным источником. Для русского диктатора важно, что его тезис повторяет серьезный игрок в этом процессе.
Однако сейчас нет реальной стратегии, как "усадить" Украину за стол переговоров. Это всего-навсего, как считает Саакян, "слова", а не реальность.
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Что этому предшествовало
- Еще 29 октября Россия приостановила свое участие в "зерновом соглашении". В Кремле уже давно планировали это сделать, а формальным поводом избрали взрывы во временно оккупированном Севастополе.
- В ООН пришли к выводу, что договоренность все равно остается в силе, несмотря на действия России. Суда будут просто ходить по коридору, если это будет безопасно. А инспекторы организации и дальше будут проверять их, как договаривались.
- Так, 31 октября на отлив ушло 46 судов. Утром 1 ноября команды из ООН и Турции обследовали корабли, а из Украины отплыли еще 3 судна. Впрочем, действие "зернового коридора" было приостановлено на один день после разговора Путина и Эрдогана.