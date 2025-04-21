Так, в Институте изучения войны проанализировали последние заявления российских чиновников и обнаружили, что те начали использовать те же высказывания относительно ЕС и НАТО, которыми всегда оправдывали вторжение в Украину, передает 24 Канал.

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Москва готовит россиян к затяжной войне с НАТО

Так, 20 апреля пропагандист Павел Зарубин попросил главу российского МИД Сергея Лаврова прокомментировать рекомендации ЕС европейским лидерам воздержаться от участия в параде 9 мая в Москве.

Лавров обвинил ЕС в разжигании "неонацистской идеологии" в Европе и заявил, что Россия "сделает все возможное, чтобы эта идеология не подняла голову", и что она уничтожит нацизм "раз и навсегда".

Таким образом российский министр прибегнул к давней стратегии Кремля – превозносить вклад СССР в победу над нацизмом, одновременно демонизируя Европу и НАТО. Эта стратегия имеет только одну цель – усилить негативные настроения к Западу среди россиян и гарантировать их поддержку мобилизации в случае затяжного конфликта с НАТО.

Традиционно Кремль использовал миф о "неонацистском режиме" в Киеве, чтобы оправдать экономические трудности и человеческие потери в результате полномасштабной войны в Украине. Теперь российские чиновники все чаще применяют ту же тактику, что и в отношении Украины, к Финляндии и бывшим советским республикам, в частности Эстонии и Молдовы, чтобы оправдать попытки контролировать независимые государства и создать информационную почву для возможной будущей российской агрессии.