Так, в Інституті вивчення війни проаналізували останні заяви російських високопосадовців і виявили, що ті почали використовувати ті самі висловлювання щодо ЄС і НАТО, якими завжди виправдовували вторгнення в Україну, передає 24 Канал.

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Москва готує росіян до затяжної війни з НАТО

Так, 20 квітня пропагандист Павло Зарубін попросив очільника російського МЗС Сергія Лаврова прокоментувати рекомендації ЄС європейським лідерам утриматися від участі в параді 9 травня в Москві.

Лавров звинуватив ЄС у розпалюванні "неонацистської ідеології" в Європі й заявив, що Росія "зробить усе можливе, щоб ця ідеологія не підняла голову", та що вона знищить нацизм "раз і назавжди".

У такий спосіб російський міністр вдався до давньої стратегії Кремля – звеличувати внесок СРСР у перемогу над нацизмом, одночасно демонізуючи Європу й НАТО. Ця стратегія має лише одну мету – посилити негативні настрої до Заходу серед росіян та гарантувати їхню підтримку мобілізації у разі затяжного конфлікту з НАТО.

Традиційно Кремль використовував міф про "неонацистський режим" в Києві, аби виправдати економічні труднощі та людські втрати внаслідок повномасштабної війни в Україні. Тепер російські чиновники дедалі частіше застосовують ту ж саму тактику, що й щодо України, до Фінляндії та колишніх радянських республік, зокрема Естонії та Молдови, аби виправдати спроби контролювати незалежні держави та створити інформаційне підґрунтя для можливої майбутньої російської агресії.