У Росії побоюються, що можливий візит Путіна на Балі буде безрезультатним. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

Зверніть увагу Зеленський таки візьме участь у саміті G20: Подоляк розповів про "програму-мінімум"

Експерт зазначив, що на саміті G20 можуть бути складні переговори учасників зустрічі щодо "долі Москви у "двадцятці".

Напевно, Президент Зеленський наполягатиме на виключенні Росії із G20. Ймовірність такого не дуже висока, але не "нульова". Це вже як домовляться і що запропонують США й західні союзники країнам G20, щоб позбутися Росії. З огляду на це, Москва, представлена ​​Лавровим – це як "з гусака вода", але сам Путін ризикувати не хоче,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін справді поїхав би на Балі, попри те, що він не любить виїжджати "за межі контрольованої території".

"Зараз максимум, де він буває – це або у "союзників", або у Таджикистані й Узбекистані. Тому за межі Росії він боїться їхати, оскільки його можуть убити або заберуть його "другу ядерну валізку", "куди він ходить". Але якби була зустріч із Байденом та переговори з ним, то він би поїхав", – переконаний правозахисник.

Чому Путін боїться виїздити з Росії: дивіться відео

На його думку, Росії "десятьма різними способами" заявили, що жодних зустрічей та переговорів з російськими представниками не буде, у тому числі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.

"Мотивів у Путіна їхати на саміт немає, а ось виступати онлайн – ризиковано та не зрозуміло, що з цього вийде. Він говоритиме про зміцнення "союзу між країнами G20", а все може скінчитися виключенням Росії або ультимативним закликом припинити війну проти України "протягом кількох тижнів".

"Тоді Путін виглядатиме зовсім смішним. Через непередбачуваність ситуації, він вирішив не ризикувати й залишитися вдома", – резюмував російський опозиціонер.

Читайте також "Це може зламати світовий порядок": чи можуть збити літак Путіна дорогою на G20

Вас також може зацікавити – Давидюк пояснив, чому Путін не хоче їхати на Балі: дивіться відео

Саміт G20 в Індонезії: що відомо