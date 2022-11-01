Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив 24 каналу, що міністерство вимагає відкликати запрошення російського диктатора на саміт G20. Він відбудеться вже 15 – 16 листопада у Балі.

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Чому МЗС проти візиту Путіна на саміт

За словами речника, Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами.

Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи двадцяти,

– сказав Ніколенко.

Зауважимо! Група двадцяти, або G20 – група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського Союзу. Загалом, економіки G-20 становлять 90 % світового ВНП, 80 % світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу. Основна форма діяльності G20 – щорічні зустрічі на рівні міністрів фінансів і голів центробанків.

Масовані ракетні удари по Україні 31 жовтня: що відомо

Протягом дня окупанти обстріляли Україну 50 ракетами. На щастя, захисники українського неба збили 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

На ракетну атаку України Росія витратила 400 – 600 мільйонів доларів. Ця сума перевищує річні бюджети деяких регіонів Росії.

Загарбники атакували ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

Політолог Микола Давидюк розповів, чому Росія обстріляла декілька областей України. Деякі фахівці припускали, що хвилі ракетних атак росіян могли б бути відповіддю на певні дії української армії.

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