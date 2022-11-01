Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив 24 каналу, що міністерство вимагає відкликати запрошення російського диктатора на саміт G20. Він відбудеться вже 15 – 16 листопада у Балі.
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Чому МЗС проти візиту Путіна на саміт
За словами речника, Путін публічно визнав відання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом зі світовими лідерами.
Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія – виключена із Групи двадцяти,
– сказав Ніколенко.
Масовані ракетні удари по Україні 31 жовтня: що відомо
- Протягом дня окупанти обстріляли Україну 50 ракетами. На щастя, захисники українського неба збили 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.
- На ракетну атаку України Росія витратила 400 – 600 мільйонів доларів. Ця сума перевищує річні бюджети деяких регіонів Росії.
- Загарбники атакували ракетами Х-101 та Х-555 з району Каспійського моря десять регіонів країни. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.
- Політолог Микола Давидюк розповів, чому Росія обстріляла декілька областей України. Деякі фахівці припускали, що хвилі ракетних атак росіян могли б бути відповіддю на певні дії української армії.
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