Путін заявив, що ракетна атака – це частково "відповідь за Севастополь". Ба більше, бункерний дід пригрозив, що "це ще не все, що можна зробити". Заяви Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Водночас, скільки б очільник Кремля не брехав, йому все одно ніхто не повірить. Росія – країна-терористка, яка постійно вигадує якісь міфічні приводи для геноциду українців.

Що сталося у Севастополі, і чому туди завітала "бавовна" – достеменно невідомо. Україна не визнавала своєї причетності до "хлопків". Тим часом у росіян постійно щось стається через їхні ж неадекватні дії. Наприклад, 31 жовтня окупанти випустили ракету по Харкову, однак вона, на щастя, не долетіла й впала у Бєлгороді, спровокувавши істерику у місцевих жителів.

Зверніть увагу! Коментуючи свій терор, Путін використав слово "відповідь". Водночас Росія не має на нього жодних прав. "Відповідати" може тільки сторона, яка захищається, а не держава-агресорка.

"Бавовна" у Севастополі – головне

Оксамитовий сезон закінчується. Водночас "бавовна" не збирається покидати тимчасово окупований Крим. Вранці 29 жовтня загарбників розбудили "хлопки".

Окупанти швиденько вигадали байку про роботу "ППО", яка збивала дрони.

Легендарна російська "ППО" працювала так добре, що на місці дислокації російського флоту спалахнула пожежа. Ймовірно, постраждала низка ворожих кораблів. Серед них – "Адмірал Макаров".

В ОК "Південь" зауважили, що росіяни, вочевидь, самі ж пошкодили власні кораблі. Водночас країна-терористка цього не визнає й бреше далі.

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