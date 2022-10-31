Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ця війна триває не 8 років, а 8 років та 8 місяців. І ми тримаємося та нарощуємо свої резерви.

Перемога дається важко, але вона буде

Залужний нагадав, що ми ведемо війну з країною, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, а військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.

Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск?… Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю,

– написав головнокомандувач.

Зверніть увагу. Лише за сьогодні росіяни застосували по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БпЛА “Ланцет-3”.