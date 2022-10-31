Вчора, 30 жовтня, у фінських ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито українська зброя потрапила до рук криміналітету Фінляндії. 24 канал поспілкувався з речником МЗС України Олегом Ніколенком – він спростував це.

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Росія продовжує придумувати фейки

Після того як міжнародні та українські медіа вирішили передруковувати інформацію з фінської преси, посольство України в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції, щоб отримати деталі справи.

У відповідь фінська сторона повідомила, що немає підтверджених фактів чи випадків про постачання контрабандної зброї з України. Посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену інформацію.

Олег Ніколенко Речник МЗС України, дипломат Вкид новини про нібито контрабанду зброї з України до Фінляндії – чергова російська дезінформація. Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. Мета такої російської інформаційної операції – викликати в європейців страх щодо того, що зброя, яку їхні уряди передають України для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши в руки кримінальних елементів.

Співпраця України зі світом щодо передачі зброї

Наша країна уже 8 місяць бореться з російською агресією та підтримує тісний діалог із міжнародними партнерами щодо постачання озброєння. Очевидно, нам важливо ефективно моніторити використання того, що нам надають партнери, аби ці постачання продовжувались.

Звісно, російська інформаційна машина намагається придумувати фейки про Україну, однак в неї не вийде зруйнувати наші тісні відносини з Європою та США.

Нагадаємо, Литва допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Країна відновлюватиме самохідні артилерійські установки, які були пошкоджені на війні в Україні.

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