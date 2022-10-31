Вчера, 30 октября, в финских СМИ появилась информация о том, что якобы украинское оружие попало в руки криминалитета Финляндии. 24 канал пообщался с представителем МИД Украины Олегом Николенко – он опроверг это.

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Россия продолжает придумывать фейки

После того как международные и украинские медиа решили перепечатывать информацию из финской прессы, посольство Украины в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию, чтобы получить детали дела.

В ответ финская сторона сообщила, что нет подтвержденных фактов или случаев поставки контрабандного оружия из Украины. Посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную информацию.

Олег Николенко Спикер МИД Украины, дипломат Вброс новости о якобы контрабанде оружия из Украины в Финляндию – очередная российская дезинформация. Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.

Сотрудничество Украины с миром относительно передачи оружия

Наша страна уже 8 месяцев борется с российской агрессией и поддерживает тесный диалог с международными партнерами по поставкам вооружений. Очевидно, нам важно эффективно мониторить использование того, что нам предоставляют партнеры, чтобы эти поставки продолжались.

Конечно, российская информационная машина пытается придумывать фейки об Украине, однако у нее не получится разрушить наши тесные отношения с Европой и США.

Напомним, Литва поможет Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000. Страна будет восстанавливать самоходные артиллерийские установки, поврежденные на войне в Украине.

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