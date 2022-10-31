По информации МВД, сейчас проходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства, прежде всего, в глазах партнеров. Самый свежий пример недавно появился в финской печати.

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О чем идет речь

Речь идет об интервью финскому изданию Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. Во время интервью чиновник говорит о том, что оружие, предназначенное для украинских военных, попало в преступные группировки Финляндии.

Кроме того, в материале отмечают, что стрелковое оружие находили и в других скандинавских странах.

По информации ведомства, работники МВД Финляндии отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории. Там считают, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не отвечает словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Кроме того, отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили представители правоохранительных органов других стран.

Как отреагировали в МИДе

По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.

Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не предположение отдельных лиц,
– сказал Николенко.

Он заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.

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