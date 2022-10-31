По информации МВД, сейчас проходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства, прежде всего, в глазах партнеров. Самый свежий пример недавно появился в финской печати.
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О чем идет речь
Речь идет об интервью финскому изданию Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. Во время интервью чиновник говорит о том, что оружие, предназначенное для украинских военных, попало в преступные группировки Финляндии.
Кроме того, в материале отмечают, что стрелковое оружие находили и в других скандинавских странах.
По информации ведомства, работники МВД Финляндии отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории. Там считают, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не отвечает словам представителя полиции, у которого брали интервью".
Кроме того, отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили представители правоохранительных органов других стран.
Как отреагировали в МИДе
По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.
Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не предположение отдельных лиц,
– сказал Николенко.
Он заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.
Какова роль Финляндии в войне против России
- По информации местных СМИ, Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией.
- 4 октября в финском городе Котка наконец-то снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.
- Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен на заседании парламента анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, решение об этом будет принято в ближайшее время. Более того, это будет не последняя военная помощь нашему государству.
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