Об этом рассказал старший комиссар Национального бюро расследования Финляндии Кристер Альгрен. По его словам, после предварительных военных конфликтов оружие уже попадало в руки организованной преступности. В частности, так происходило после распада Югославии, когда преступники в Швеции смогли получить оружие и гранаты с Балкан.

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Оружие из Украины могло попасть в Финляндию

Альгрен рассказал, что в финские криминальные группировки могло незаконно попасть оружие, которое союзники отправляли в Украину.

Мы видим признаки того, что это оружие уже в Финляндии,

– заявил комиссар.

В частности, говорится о стрелковом оружии. Детектив не раскрыл более подробную информацию, ведь эти данные еще дополняются и уточняются.

Он добавил, что были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании, Нидерландах. Маршруты пересылки оружия в Финляндию уже вроде бы существуют. К примеру, международная преступная группировка Bandidos MC, действующая в Финляндии, якобы имеет свои представительства в каждом крупном городе Украины.

По словам Альгрена, многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации. В частности, при распаде Югославии, в результате чего немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок Швеции.

"Украина получила большой объем оружия и это хорошо, но мы собираемся иметь дело с этим оружием десятилетиями и расплачиваться здесь", – добавил детектив.

Он отметил, что изменение ситуации безопасности из-за войны в Украине добавило работы правоохранителям. Сейчас им приходится более тщательно следить за дронами возле важных объектов, однако финансирование полиции не выросло.

Обратите внимание! К таким заявлениям следует относиться с осторожностью. Ведь представитель Европола Яп Оп Ген Оорт еще в июле заявлял, что "есть признаки контрабанды оружия из Украины". На эти безосновательные обвинения ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил Европол показать соответствующие факты и доказательства, однако их так не нашлось.

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