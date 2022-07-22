Пресс-секретарь Европола Яп Оп Ген Оорт решил заявить, что "имеются признаки контрабанды оружия из Украины". Доказательств он не предоставил, но отметил, что были случаи торговли не только огнестрельным оружием и амуницией, но и тяжелым вооружением. О каком именно оружии идет речь – Оорт не сказал.

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Реакция Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов возмущен появлением подобных заявлений в информационном пространстве. Он просит Европол показать факты и доказательства, чтобы при подтверждении информации немедленно прекратить эту незаконную деятельность.

С нетерпением жду предметной дискуссии с официальными представителями Европола, с фактами и доказательствами заявлений относительно якобы случаев "торговли огнестрельным оружием и товарами военного назначения на черном рынке" от Украины. Нас больше всего интересует быстрый обмен информацией и мгновенный ответ,

– написал Данилов в своем твиттере.

Война россии с Украиной: последние новости

российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. У фермеров Луганской области они уже отобрали 70 тысяч тонн нового урожая.

На берегах Одесчины до сих пор небезопасно. ВСУ предупредили, что шторм мог вынести вражеские мины.

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