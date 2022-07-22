Речник Європолу Яп Оп Ген Оорт вирішив заявити, що "є ознаки контрабанди зброї з України". Доказів він не надав, але зазначив, що були випадки торгівлі не лише вогнепальною зброєю та амуніцією, а й важким озброєнням. Про яку саме зброю йде мова – Оорт не сказав.

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Реакція Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов обурений появі подібних заяв в інформаційному просторі. Він просить Європол показати факти та докази, щоб у разі підтвердження інформації негайно припинити цю незаконну діяльність.

З нетерпінням чекаю предметної дискусії з офіційними представниками Європолу, з фактами та доказами для заяв щодо нібито випадків "торгівлі вогнепальною зброєю та товарами військового призначення на чорному ринку" від України. Нас найбільше цікавить швидкий обмін інформацією та миттєва відповідь,

– написав Данілов у своєму твітері.

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Дивіться відео до теми – Європол заявив про контрабанду зброї з України