Відвідувати пляжі для відпочинку – небезпечно

Про мінну небезпеку інформує оперативне командування "Південь". Повідомляється, що через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря створюються передумови до посилення активності руху ворожих мін.

До речі Окупанти активізувалися в морі в районі Кримського мосту, – ВМС

В ОК "Південь" зазначили, що міни можуть дрейфувати й до берега, через що небезпека відпочинку в пляжній зоні надто висока. У ЗСУ наголосили, що цілком імовірним є неконтрольований підрив міни.

Людей закликають не використовуйте пляжі для відпочинку, оскільки це небезпечно.

Українці стають жертвами російських мін

Один з трагічних інцидентів через міни окупантів стався 11 червня в селі Грибівка, що в Одеській області. Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

15 липня повідомлялося, що Одеській області в морі підірвався чоловік. Ігноруючи застереження і заборону, місцевий житель вирішив поплавати в морі та підірвався на міні, внаслідок чого йому відірвало голову.

Деталі трагічного інциденту розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що чоловіків відзначав свій день народження і пішов купатися у море.

Зауважимо, що в Одеській області заборонено купатися у морі. У червні мер Одеси Геннадій Труханов інформував, що в місті хочуть відкрити деякі пляжі. Але в ДСНС повідомили, що пляжі поки не планують відкривати через велику кількість мін та ймовірну загрозу з моря.

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