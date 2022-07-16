Трагічний інцидент з місцевим жителем стався у п'ятницю, 15 липня. Деталі розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час телемарафону.

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Братчук наголосив, що з 24 лютого влада постійно говорить про те, що пляжі та море заміновано.

За його словами, це відповідальність кожної дорослої людини. Адже майже щодня приносить такі міни до берега на Одещині. Але люди, на жаль, не дослухаються до вимог.

Цей чоловік в цей день відзначав свій День народження і пішов купатися в море. Внаслідок вибуху міни відірвало голову,

– розповів Братчук.

Він додав, що не лякає людей, а лише хоче попередити, що не треба ризикувати своїм життя.

Також речник Одеської ОВА каже, що бачив відео з пляжу, де дитина 12 років стоїть біля таблички "Обережно, заміновано", а батьки ледве не плескають у долоні.

"Але наголошую – я не хочу, щоб руки та голови наших дітей і дорослих літали над Чорним морем. 200-ті мають бути лише вороги, тому бережіть себе", – сказав Братчук.

За його словами, всі пляжі Одещини стануть безпечними лише після перемоги.

В Одеській області заборонено купатися у морі: основне

російські військові замінували Чорне море, що створює загрозу для життя мирних людей. Один з трагічних інцидентів стався 11 червня в селі Грибівка.

Там чоловік попри заборону пішов відпочивати на пляж із сім'єю. Він вирішив перевірити глибину води, але наштовхнувся на російську міну. На жаль, випадок закінчився трагедією.

Також ввечері 21 червня на один з одеських пляжів викинуло ворожу протикорабельну міну й вона здетонувала біля села Сичавка.

В ОК "Південь" заявляли, що росія розмістила в морі кількасот мін, які легко можуть опинитися у прибережній зоні та спричинити лихо.

В червні мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті хочуть відкрити деякі пляжі. Та згодом у ДСНС повідомили, що в Одеській області поки не планують відкривати пляжі через велику кількість мін та ймовірну загрозу з моря.

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