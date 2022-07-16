Трагический инцидент с местным жителем произошел в пятницу, 15 июля. Детали рассказал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук во время телемарафона.

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Братчук подчеркнул, что с 24 февраля власть постоянно говорит о том, что пляжи и море заминированы.

По его словам, это ответственность каждого взрослого человека. Ведь почти каждый день такие мины приносит к берегу Одесчины. Но люди, к сожалению, не прислушиваются к требованиям.

Этот мужчина в этот день отмечал свой День рождения и отправился купаться в море. В результате взрыва мины оторвало голову,

– рассказал Братчук.

Он добавил, что не пугает людей, а только хочет предупредить, что не нужно рисковать своей жизнью.

Также пресс-секретарь Одесской ОВА говорит, что видел видео с пляжа, где ребенок 12 лет стоит возле таблички "Осторожно, заминировано", а родители едва не хлопают в ладоши.

"Но подчеркиваю – я не хочу, чтобы руки и головы наших детей и взрослых летали над Черным морем. 200-е должны быть только враги, поэтому берегите себя", – сказал Братчук.

По его словам, все пляжи Одесчины станут безопасными только после победы.

В Одесской области запрещено купаться в море: основное

российские военные заминировали Черное море, что создает угрозу жизни мирных людей. Один из трагических инцидентов произошел 11 июня в селе Грибовка.

Там мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. Он решил проверить глубину воды, но наткнулся на российскую мину. К сожалению, случай окончился трагедией.

Также вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину и она сдетонировала возле села Сычавка.

В ОК "Юг" заявляли, что россия разместила в море несколько сотен мин, которые легко могут оказаться в прибрежной зоне и спровоцировать беду.

В июне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе хотят открыть некоторые пляжи. Но в ГСЧС сообщили, что в Одесской области пока не планируют открывать пляжи из-за большого количества мин и вероятной угрозы из моря.

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