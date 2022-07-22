Главное желание девочки на день рождения – это мир в Украине. Поэтому она решила приложиться к победе над российским агрессором.

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Лида отдала на ВСУ 6 тысяч гривен и 40 евро

На днях у моей дочери был день рождения и перед ней предстала дилемма – какие подарки она хочет получить? Немного подумав, она зашла на кухню со словами: "Мама, больше всего, что я хочу – мир и окончание войны нашей победой",

– рассказала мама Лиды.

Лида попросила, чтобы гости дарили ей деньги, которые она отдаст на Вооруженные Силы Украины. Так, девочке удалось собрать 6000 гривен и 40 евро. Половину этой суммы именинница отдала для раненых бойцов в "Движение поддержки закарпатских военных", а остальное – на автомобиль для военных.

Волонтеры были очень тронуты поступком Лиды и подарили ей мягкого мишку.



9-летняя девочка передала на ВСУ деньги, подаренные ей на день рождения / Фото Тани Вайд

Напомним, что ранее деньги со дня рождения и коляды на ВСУ передал 10-летний Остап из Шепетовки. За 300 долларов семья мальчика купила портативное зарядное устройство для наших защитников. Остап рассказал, что очень сильно хотел приблизить победу Украины в войне, поэтому не пожалел всех сбережений.

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