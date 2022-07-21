Мать Ромы погибла из-за обстрела
14 июля мальчик вместе с мамой приехал навестить бабушку в Винницу. При этом они записались на консультацию к врачу в клинику. Отец остался во Львове, где и жила семья.
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Около 11 часов дня связь с сыном и женой исчезла. Вся страна узнала – по Виннице нанесли ракетный удар. Рому отец нашел в Винницкой областной больнице, и только 3 дня назад по результатам ДНК-экспертизы узнал о смерти 29-летней жены Галины,
– рассказал глава ОВА Сергей Борзов.
В каком состоянии ребенок
Пострадавший мальчик находится в очень тяжелом состоянии. Около 45% его тела покрыты внешними ожогами, а еще 35% составляют внутренние ожоги. У Ромы обгорело лицо, руки, ноги и дыхательные пути. Кроме того, у него диагностирован закрытый перелом левой руки и обнаружили несколько обломков от снаряда в черепе.
Ребенка уже транспортировали из Винницы во Львов, а дальше – в детскую больницу святого Николая в Германии. Мальчику придется произвести пересадку кожи и пластические операции.
русская армия убийц разрушила жизнь ни в чем невинного ребенка в один день. Теперь Ромчик остался без матери, а впереди его ждут более тяжелое лечение и восстановление.
7-летнего Рому будут лечить в Германии / Фото с телеграма Сергея Борзова
Коротко о ракетном ударе по Виннице
- Утром 11 июля российские оккупанты запустили ракеты по гражданским объектам возле Дома построение "Юбилейный" в Виннице. На месте происшествия вспыхнул мощный пожар.
- Повреждения получили более 30 зданий, сгорели около 40 автомобилей.
- К сожалению, 26 человек погибли, среди них были и дети.
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