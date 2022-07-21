Матір Роми загинула через обстріл

14 липня хлопчик разом з мамою приїхав провідати бабусю у Вінницю. Заодно вони записалися на консультацію до лікаря у клініку. Батько ж залишився у Львові, де й жила сім'я.

До теми Померла дівчина, яка зазнала 98% опіків тіла внаслідок удару росіян по Вінниці

Близько 11 години дня зв'язок із сином та дружиною зник. Вся країна дізналася – по Вінниці завдали ракетного удару. Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні, і тільки 3 дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини,

– розповів голова ОВА Сергій Борзов.

У якому стані дитина

Постраждалий хлопчик перебуває у дуже важкому стані. Близько 45% його тіла вкриті зовнішніми опіками, а ще 35% – становлять внутрішні опіки. У Роми обгоріло обличчя, руки, ноги та дихальні шляхи. Крім того, в нього діагностували закритий перелом лівої руки та виявили кілька уламків від снаряда у черепі.

Дитину вже транспортували з Вінниці до Львова, а далі – в дитячу лікарню святого Миколая в Німеччині. Хлопчику доведеться зробити пересадку шкіри та пластичні операції.

російська армія вбивць зруйнувала життя ні в чому невинної дитини в один день. Тепер Ромчик залишився без матері, а попереду на нього чекають важче лікування та відновлення.

7-річного Рому лікуватимуть у Німеччині / Фото з телеграму Сергія Борзова

Коротко про ракетний удар по Вінниці

Дивіться більше – кадри одразу після обстрілу Вінниці: відео