Все началось с того, что спикер Европола Яп Оп Ген Оорт заявил, что "есть признаки контрабанды оружия из Украины". На эти безосновательные обвинения ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил Европол показать соответствующие факты и доказательства.

В то же время США предоставят Украине еще 4 дополнительных HIMARS и дроны Phoenix Ghost.

Таких фактов в Европоле не нашлось. Пришлось публиковать заявление по этому поводу на официальном сайте, где объяснить всю ситуацию. Там заявили, что они удовлетворены сотрудничеством с Украиной. И что наша страна "вводит новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия".

Поэтому все дошло до того, что в Европоле только заявили о "потенциальной угрозе". Но назвали и причину этого – боевые действия в Украине.

"Что касается войны в Украине Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатки в Украине может привести к увеличению огнестрельного оружия и боеприпасов, которые попадают в ЕС через установленные контрабандные маршруты или онлайн-платформы. Эта угроза может быть еще больше после завершения конфликта", – говорится в заявлении Европола.

Ранее на соответствующие упреки в контрабанде тяжелого вооружения отреагировал министр обороны Алексей Резников. Особенно, что касается того вооружения, которое Украина получает от западных партнеров. По его словам, не может быть речи о какой-либо контрабанде, ведь "нам нужно выжить". Он назвал два случая, когда тяжелое вооружение покидало границы Украины из-за западной границы в Европу. В одном случае это была отправка гаубицы на ремонт, который не могли провести в Украине. Еще один случай – вывоз уничтоженной российской техники для показов в Варшаве и Праге.

А остальное тяжелое вооружение продолжает оставаться в Украине. А часть из них представители НАТО могут отслеживать с помощью GPS-трекеров.

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