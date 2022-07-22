Все почалося з того, що речник Європолу Яп Оп Ген Оорт заявив, що "є ознаки контрабанди зброї з України". На ці безпідставні звинувачення відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він попросив Європол показати відповідні факти та докази.

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Таких фактів в Європолі не знайшлося. Тож довелося публікувати заяву з цього приводу на офіційному сайті, де пояснити всю ситуацію. Там заявили, що вони задоволені співпрацею з Україною. І що наша країна "впроваджує нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї".

Тож все дійшло до того, що в Європолі лише заявили про "потенційно загрозу". Але назвали й причину цього – бойові дії в Україні.

"Стосовно війни в Україні Європол попередив, що розповсюдження вогнепальної зброї та вибухівки в Україні може призвести до збільшення вогнепальної зброї та боєприпасів, які потрапляють до ЄС через встановлені контрабандні маршрути або онлайн-платформи. Ця загроза може бути ще більшою після завершення конфлікту", – йдеться в заяві Європолу.

Раніше на відповідні закиди щодо контрабанди важкого озброєння відреагував міністр оборони Олексій Резніков. Особливо що стосується того озброєння, яке Україна отримує від західних партнерів. За його словами, не може бути жодної мови про будь-яку контрабанду, адже "нам потрібно вижити". Він назвав два випадки, коли важке озброєння покидало межі України через західний кордон до Європи. В одному випадку це була відправка гаубиці на ремонт, який не було змоги провести в Україні. Ще один випадок – це вивезення знищеною російської техніки для показів у Варшаві та Празі.

Натомість решта важкого озброєння і далі залишається в Україні. А частину з них представники НАТО можуть відслідковувати за допомогою GPS-трекерів.

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