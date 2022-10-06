Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.

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Однако были и те, кто не соглашался с таким решением местных властей. Так, один мужчина откровенно протестовал с советским флагом, когда бронзовый бюст "вождя" подняли с постамента.

Директор по городскому планированию Маркку Ханнонен отметил, что некоторым людям статуя была "в известной степени дорогой или, по крайней мере, знакомой", однако большинство призывали к ее сносу, поскольку "она отражает репрессивный период в истории Финляндии".

Убрать с улиц памятник основателю одной из самых жестоких систем правления в мире, советского коммунизма – это прекрасно",

– сказал местный Матти Лейкконен.

Местные финские СМИ пишут, что статую Ленина несколько раз портили. Однажды Финляндия даже была вынуждена извиняться перед Москвой после того, как кто-то покрасил руку Ленина в красный цвет.

В Финляндии был демонтирован последний памятник Ленину: смотрите видео

Что теперь сделают с памятником Ленину

Заведующая музеем Кюменлааксо Кирси Нику заявила, что скульптура будет отправлена ​​к ним на хранение.

Отмечается, что статую Ленина в 1979 году городу подарил Таллин, входивший тогда в состав Советского Союза. Скульптура в Котке была последним великим памятником советскому политику в Финляндии. Сейчас на улицах финских городов все еще можно встретить посвященные Ленину памятные доски и рельефы.

Как Финляндия декоммунизируется

В последние месяцы Финляндия убрала со своих улиц несколько памятников советских времен. В частности, советские памятники исчезли из города Турку и Хельсинки.

К примеру, в столице Финляндии Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный Советским Союзом в 1989 году. Уже тогда памятник вызвал негодование. Советский памятник с утра 8 августа краном переместили на баржу, чтобы переместить на склад Хельсинкского художественного музея.