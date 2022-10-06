Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.

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Проте були і ті, хто не погоджувався з таким рішенням місцевої влади. Так, один чоловік відверто протестував із радянським прапором, коли бронзовий бюст "вождя" підняли з постаменту.

Директор з міського планування Маркку Ханнонен зазначив, що деяким людям статуя була "певною мірою дорогою або, принаймні, знайомою", проте більшість закликали до її знесення, оскільки "вона відображає репресивний період в історії Фінляндії".

Прибрати з вулиць пам'ятник засновнику однієї з найжорстокіших систем правління у світі, радянського комунізму, – це чудово",

– сказав місцевий Матті Лейкконен.

Місцеві фінські ЗМІ пишуть, що статую Леніна кілька разів псували. Якось Фінляндія навіть була змушена просити вибачення перед Москвою після того, як хтось пофарбував руку Леніна в червоний колір.

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Що тепер зроблять з пам'ятником Леніну

Завідувачка музею Кюменлааксо Кірсі Ніку заявила, що скульптура буде відправлена ​​до них на зберігання.

Зазначається, що статую Леніна у 1979 році місту подарував Таллінн, який тоді входив до складу Радянського Союзу. Скульптура в Котка була останнім великим пам'ятником радянському політику в Фінляндії. Зараз на вулицях фінських міст все ще можна зустріти присвячені Леніну пам'ятні дошки та рельєфи.

Як Фінляндія декомунізується

За останні місяці Фінляндія прибрала зі своїх вулиць кілька пам'ятників радянських часів. Зокрема радянські пам'ятники зникли з міста Турку та Гельсінкі.

до прикладу, у столиці Фінляндії Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі", який подарував Радянський Союз у 1989 році. Уже тоді пам'ятник викликав обурення. Радянський пам'ятник зранку 8 серпня краном перемістили на баржу, щоб перемістити на склад Гельсінського художнього музею.