Ускладнює такий сценарій і те, що Росія – ядерна країна з великим арсеналом різноманітної зброї. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Вбити Путіна – отримати проблеми

Експерт зазначив, що можливе вбивство Путіна спецслужбами іншої країни "може зламати світовий порядок".

Цей порядок не досконалий, в чомусь поганий, але вбивство президента іншої країни його зруйнує. Це може поставити проти умовних США Китай, Індію, Пакистан, Іран і підняти хвилю обурення по всьому світу. Це може стати причиною того, що США взагалі пожалкують про такий необачний крок з їхнього боку,

– пояснив оглядач.

На його думку, на сьогодні у світі ніхто не наважиться відкривати вогонь по президентському борту, позаяк Путін – "так чи інакше обраний президент країни", в якої є 1500 активних одиниць ядерної зброї, балістична зброя, яка може завдавати ударів на понад 5500 кілометрів, тактичні ядерні заряди, глибинні міни тощо.



"Під час польоту зазвичай борт номер 1 не повинен залишатися незахищеним, тому супроводжується винищувачами, які постійно змінюються. Я думаю, що не буде жодних намагань стріляти у цей літак, тим паче США робити цього не будуть", – переконаний ексспівробітник СБУ.

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Путін – параноїк

Політолог вказав, що глава Кремля справді перетворився на параноїка, який остерігається абсолютно всього.

Вся його охорона дійшла до максимального рівня безпеки, що доходить до смішного. Під час поїздок за кордон передова група федеральної служби охорони виїздить за декілька днів або й за тиждень на місце і проводить там "рекогносцировку" – перевіряє підготовку до приїзду,

– розповів Ступак.

За його словами, загибель Путіна буде "сумбурною і неочікуваною".

"Вона прийде звідти, звідки не очікували. Дуже ймовірний сценарій – як закінчувалось життя диктаторів у Румунії та Лівії", – додав аналітик.

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