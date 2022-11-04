Якщо ланцюжок постачань налагодиться, КНДР може стати повноцінним "джерелом" зброї для Росії або ж складовим елементом "схеми" постачання зброї. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Експерт зазначив, що КНДР навряд буде "бездонною бочкою" для Росії щодо можливого постачання зброї, але країна-ізгой справді може бути окремим "джерелом" отримання засобів для продовження війни проти України.

У Північної Кореї дуже багато радянських зразків озброєння, бо СРСР підтримував їх у війні. Водночас вони фактично не виробляють боєприпасів, позаяк у них немає сировини й природних копалень, щоб виробляти метал, вибухові речовини та порох,

– пояснив Жданов.

За його словами, у цій ситуації потрібно шукати також "вуха Китаю", який може постачати сировину для такого виробництва.

"Тоді Росія може використовувати промислову базу КНДР для виробництва цих боєприпасів або ж сама постачатиме сировину північним корейцям через 100-кілометрову ділянку спільного кордону, яка також має залізничну гілку", – додав аналітик.

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На його думку, важливим моментом є і те, що Росія сама виробляє різні види пороху, але не виробляє вибухових речовин.

"Так що тут потрібно шукати якусь третю країну, яка постачатиме сировину. Тоді Північна Корея просто вироблятиме ці боєприпаси для Росії", – резюмував фахівець.

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