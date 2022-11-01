Вочевидь, російсько-північнокорейська співпраця мала проблеми. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.
Зверніть увагу Путін у розпачі і може звернутись по допомогу до КНДР: у Держдепі розкрили деталі
Експерт зазначив, що є розмови про те, що Північна Корея раніше була готова постачати озброєння Росії, але для Кремля є проблеми.
Вони не домовилися чи то про ціну, чи то північні корейці зажадали занадто велику суму за своє застаріле озброєння. Сучасне вони, звичайно ж, не продадуть – їм самим потрібне, але деяке "лахміття" могли продати або запропонувати до продажу Росії,
– пояснив оглядач.
Як Росія "переграла" саму себе: дивіться відео
На його думку, ймовірно, за запропоновану КНДР ціну у Москві всі ці озброєння та боєприпаси не захотіли купувати, або не змогли.
"Росія ні на які інші зовнішні джерела постачань озброєнь розраховувати не може, її репутація настільки підірвана війною проти України, що нічого ніхто з нею, принаймні у військовій галузі, не хоче мати, навіть китайці. Але північні корейці ще можуть передумати", – резюмував Федоров.
Читайте також Перший "дзвіночок", що в Росії буде снарядний голод, – Світан про співпрацю агресорки з КНДР
Вас також може зацікавити – КНДР запустила ракету над Японією: дивіться відео
"Допомога" КНДР Росії: що відомо
- Глобальні санкції серйозно обмежили ланцюжки поставок зброї до Росії. Такі умови змусили Москву звернутися за військовою допомогою до держав-ізгоїв.
- За даними американської розвідки, держава-агресорка купує в Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет.
- Згодом у Білому домі припустили, що Росія могла закупити мільйони одиниць боєприпасів у Північної Кореї. Однак наразі немає жодних ознак того, що таку угоду уклали.
- У Росії розуміють, що їхня армія наближається до снарядного голоду, тому намагаються купити зброю в інших країн, зокрема у КНДР. Однак у світі потрібних Москві обсягів боєприпасів не так багато, що унеможливлює миттєве розв'язання цієї проблеми.
- Раніше у КНДР офіційно заявили, що ніколи не постачали зброю або боєприпаси Росії й не планують цього робити. Там відкинули припущення США про ймовірну угоду щодо постачання зброї Росії.