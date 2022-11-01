Вочевидь, російсько-північнокорейська співпраця мала проблеми. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров.

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Експерт зазначив, що є розмови про те, що Північна Корея раніше була готова постачати озброєння Росії, але для Кремля є проблеми.

Вони не домовилися чи то про ціну, чи то північні корейці зажадали занадто велику суму за своє застаріле озброєння. Сучасне вони, звичайно ж, не продадуть – їм самим потрібне, але деяке "лахміття" могли продати або запропонувати до продажу Росії,

– пояснив оглядач.

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На його думку, ймовірно, за запропоновану КНДР ціну у Москві всі ці озброєння та боєприпаси не захотіли купувати, або не змогли.

"Росія ні на які інші зовнішні джерела постачань озброєнь розраховувати не може, її репутація настільки підірвана війною проти України, що нічого ніхто з нею, принаймні у військовій галузі, не хоче мати, навіть китайці. Але північні корейці ще можуть передумати", – резюмував Федоров.

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