Очевидно, российско-северокорейское сотрудничество было проблемным. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров.
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Эксперт отметил, что говорят, что Северная Корея раньше была готова поставлять вооружение России, но для Кремля есть проблемы.
Они не договорились то ли о цене, то ли северные корейцы потребовали слишком большую сумму за свое устаревшее вооружение. Современное они, конечно же, не продадут – им самим нужно, но некоторое "старье" могли продать или предложить продать России,
– объяснил обозреватель.
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По его мнению, вероятно, по предложенной КНДР цене в Москве все эти вооружения и боеприпасы не захотели покупать или не смогли.
"Россия ни на какие другие внешние источники поставок вооружений рассчитывать не может, ее репутация настолько подорвана войной против Украины, что ничего никто с ней, по крайней мере в военной отрасли, не хочет иметь, даже китайцы. Но северные корейцы еще могут передумать", – резюмировал Федоров.
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- Глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок оружия в Россию. Такие условия заставили Москву обратиться за военной помощью к государствам-изгоям.
- По данным американской разведки, государство-агрессор покупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет.
- Впоследствии в Белом доме предположили, что Россия могла закупить миллионы единиц боеприпасов у Северной Кореи. Однако пока нет никаких признаков того, что такое соглашение было заключено.
- В России понимают, что их армия приближается к снарядному голоду, поэтому пытаются купить оружие у других стран, в частности у КНДР. Однако в мире нужных Москве объемов боеприпасов не так много, что делает невозможным мгновенное решение этой проблемы.
- Ранее в КНДР официально заявили, что никогда не снабжали оружием или боеприпасами России и не планируют этого делать. Там отвергли предположение США о вероятном соглашении по поставке оружия России.