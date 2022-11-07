Президент Индонезии, где и будет проходить саммит, также высказал свое предположение об этом.

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Джоко Видодо сомневается

Так, Джоко Видодо выразил сомнения, что Владимир Путин таки появится на встрече глав государств Группы двадцати. Он заявил, что разговаривал с Путиным, однако испытывает "сильное ощущение", что президент России не приедет на саммит на Бали на следующей неделе. Более того, он в этом почти уверен.

Напомним, что на саммит был приглашен и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Однако политолог Валерий Дымов ранее отмечал, что там Путин не сможет говорить с позиции силы. Дело в том, что он боится открыто что-либо говорить, когда его неоднозначно воспринимает аудитория, но привык говорить о том, что хотят услышать слушатели.

Как подчеркнул политолог, G20 – это довольно пестрая и разношерстная структура. Именно поэтому Путину будет сложно говорить там с позиции силы.

Думаю, что приехать Путину на G20 – это показать руконеподачу для ведущих экономик мира, потому что никто не захочет с ним общаться. Такое уже было в 2014 году, когда Путин покинул встречу на день раньше, потому что обиделся,

– вспомнил Валерий Дымов.

Возможна ли на саммите встреча Зеленского и Путина

Ранее на парламентском саммите G20 Россия призвала Украину сесть за стол переговоров (конечно, на условиях России). Депутат Валентина Матвиенко тогда убеждала, что страна-террорист хочет "переговоров, диалога и мирного политического решения этого кризиса".

На это отреагировали в Офисе Президента. Да, советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Зеленский ни при каких условиях не будет разговаривать с Путиным.

Владимир Зеленский четко наметил, что он не видит в Путине какого-либо переговорщика. То есть такой опции у Путина уже нет. Президент Украины официально зафиксировал это решением СНБО. А зачем тогда встречаться?

– заявил Подоляк.

Более того, сам Зеленский заявил, что не будет принимать участие в саммите, если на нем будет президент России. Также в МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину и исключить Россию из группы, ведь террористы не могут сидеть за столом с мировыми лидерами.

Путин и саммит G20

Председатель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что вероятность присутствия Путина на саммите достаточно высока. Он объясняет это тем, что интерес России к странам Азии возрос по мере того, что с государством-агрессором не желают иметь ничего общего на Западе.

Политолог Валентин Гладких сомневается, что поездка на Бали даст хоть какие-то дивиденды Кремлю. Более того, она наоборот может усложнить ситуацию для России. "Это будет еще один повод, чтобы понять, в какой изоляции он находится", – заявил политолог.

Прокомментировали возможную поездку и в ОП. Михаил подоляк заявил, что для G20 было бы желательно, чтобы Путина там не было вообще, а Россия была исключена из всех международных институций.

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