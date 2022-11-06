Поездка на саммит может превратиться для Путина в "сказочное Бали". Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк.

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Что ждет Путина G20

Собеседник убежден, что фиксация цены на российскую нефть будет даже более мощным ударом, чем выброс Путина из G20.

Я думаю, что будет большой "игнор" Путина. Байден уж точно сказал, что не будет встречаться. Может быть, даже Путин не поедет. Скорее всего, что будет Мишустин. Но если сейчас Киев моргнет, что "мы решили ехать", то и Путин скажет: "а я тоже приеду",

– считает Николай Давыдюк.

Он также сказал: то, что Владимир Зеленский не едет на этот саммит – это хорошо. Мол, настоящие украинцы занимаются кайтсерфингом у берегов Одессы, а не ездят на Бали.

"И мира нет на Бали. Там может быть сдача интересов. Победа – в Украине. Освобождение Крыма, Херсона, Донецка, Луганска и других территорий", – отметил политолог.

Кроме того, он считает, что в Индонезии могут начать бросать Украину в пропасть подписания "мира" с Россией. Следовательно, это невыгодный формат для нашего государства.

Николай Давыдюк о G20 и страхах Путина: смотрите видео

Кого боится Путин

Специалист также выразил убеждение, что Владимир Путин среди демократических лидеров больше всего боится президента США Джо Байдена. Также он испытывает страх и в отношении лидера Китая Си Цзиньпина.

Эрдогана – да, моментами. Когда Эрдоган покурит кальян и выпьет, Путин очень его боится. Когда Эрдоган заряжает свои F-16, он его больше боится. Когда Эрдоган демонстрирует, что он хозяин половины Черного моря, Путин тоже боится,

– убежден Николай Давидюк.

Он также уверяет, что у Эрдогана больший контроль над Черным морем, чем у Украины или России. Ведь именно Турция контролирует пролив Босфор.

"Поэтому он может кастрировать Путина в торговом плане, просто перекрыв Босфор. По какой-либо причине – экологическая инспекция. И закрыт Путин, только Петербург остается", – объяснил политолог.

Кроме того, Давидюк убежден, что Владимир Путин боится и различных маленьких диктаторов типа Кадырова, а также ряда президентов газоносных стран Средней Азии.

Саммит G20