Поїздка на саміт може перетворитися для Путіна в "сказочное Бали". Про це в ефірі 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк.

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Що чекає Путіна на G20

Співрозмовник переконаний, що фіксація ціни на російську нафту буде навіть потужнішим ударом, ніж викидання Путіна з G20.

Я думаю, що буде великий "ігнор" Путіна. Байден вже точно сказав, що не буде зустрічатися. Можливо, навіть Путін не поїде. Скоріш за все, що буде Мішустін. Але якщо зараз Київ моргне, що "ми вирішили їхати", то й Путін скаже: "а я теж приїду",

– вважає Микола Давидюк.

Він також зіронізував, що те, що Володимир Зеленський не їде на цей саміт – це добре. Мовляв, справжні українці займаються кайтсерфінгом біля берегів Одещини, а не їздять на Балі.

"І миру немає на Балі. Там може бути здача інтересів. Перемога – в Україні. Звільнення Криму, Херсона, Донбасу, Луганська та інших територій", – зазначив політолог.

Крім того, він вважає, що в Індонезії можуть почати кидати Україну в прірву підписання "миру" з Росією. Відтак це невигідний формат для нашої держави.

Микола Давидюк про G20 і страхи Путіна: дивіться відео

Кого боїться Путін

Фахівець також висловив переконання, що Владімір Путін серед демократичних лідерів найбільше боїться президента США Джо Байдена. Також він відчуває страх і щодо лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Ердогана – так, моментами. Коли Ердоган покурить кальян і вип'є, то Путін дуже його боїться. Коли Ердоган заряджає свої F-16, він його ще більше боїться. Коли Ердоган демонструє, що він господар половини Чорного моря, Путін теж боїться,

– переконаний Микола Давидюк.

Він також запевняє, що в Ердогана більший контроль за Чорним морем, ніж в України чи Росії. Адже саме Туреччина контролює протоку Босфор.

"Тому він може каструвати Путіна в торговому плані, просто перекривши Босфор. Через будь-яку причину – екологічна інспекція. І закритий Путін, тільки Петербург залишається", – пояснив політолог.

Крім того, Давидюк переконаний, що Владімір Путін боїться й різноманітних маленьких диктаторів на кшталт Кадирова, а також і низки президентів газоносних країн Середньої Азії.

Саміт G20