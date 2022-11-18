Тавро убивць поставлено
Буде як привід діставати Росію ще десятки років. І не тільки тому, що суд остаточно юридично визнав, що літак був збитий російською ракетою і з території, яку Росія контролювала.
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Розплата прийде по кожного ката
Однак також важливо, що суд засудив трьох обвинувачених до довічного ув'язнення, незважаючи на те, чи вони прямо скоювали цей злочин або надавали накази. І це сигнал для всіх у Росії – відбутися скигленням про виконання наказів у майбутньому не вдасться, відповідати будуть всі й по максимуму.
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Суперове рішення суду щодо злочинців, а вину Росії доведе Міжнародний суд. А потім залишиться виконати вироки. Засуджені, звісно, можуть сподіватися, що їх не видадуть, але Айхман та Мілошевич теж сподівалися – і де вони зараз?
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