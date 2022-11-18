Назад у 90-ті

Радянські гасла, падіння рівня життя, масові терміни ув'язнення для інакодумців. Наразі РФ знову повертається на початок 90-х, до рубікону падіння СРСР. Це насамперед показник слабкості держапарату та сили антиросійської санкційної політики.

Варте уваги Німецькі Gepard в Україні таки будуть з набоями: що придумав Берлін

Західні санкції лише прискорюють цей процес. Окрім обмежень для РФ в експорті сировини та імпорті благ цивілізації, санкційна політика з боку міжнародного співтовариства дає ще один ефект. Вона відводить експортно-імпортні операції держави в "сіру" зону, де традиційно панує криміналітет. Відповідно частина функціоналу держави передається бандформуванням, які здатні контролювати та захищати тіньові торгові операції.

Спочатку цей механізм був випробуваний на зовнішньому контурі "російської імперії" Євгєнієм Прігожиним та його приватними арміями у Сирії та країнах Африки. Там, де суцільно "сірі" та "чорні" зони з відсутніми чи дуже слабкими державними інститутами. Досвід визнали успішним. І тут сама РФ потрапила у таку "сіру" зону. Вірус кримінальних приватних військових компаній був запущений усередину тіла державного апарату.

Кримінальна "революція"

Російська влада наступає на ті ж граблі, що й радянські функціонери до них. А раніше – й номенклатура Російської імперії. Спочатку можливість швидко вирішувати поточні завдання поза правовим полем здається дуже привабливою та ефективною. Але це лише питання часу, коли криміналітет відчує свою важливість та спробує замінити офіційну владу. Очікування держапарату, що вони зможуть контролювати це чудовисько, є абсолютно ефемерними.

Царська охранка, яка виростила терористів-революціонерів, теж думала, що це лише слухняний інструмент у їхніх руках, і випустила джина з пляшки. Цієї ж помилки припустився КДБ перед розпадом Радянського Союзу. Даремно вважав, що радянські банди, якими він опікувався, абсолютно під контролем. Це вилилося у розгул бандитизму 90-х. Зараз цією слизькою доріжкою йде влада Росії.

Щойно організовані злочинні угруповання отримають хоч дещицю офіційної влади, вони одразу заявлять свої права на втручання у внутрішню політику держави в принципі. Понад те, це вже відбувається. Путінський "кок" Прігожин уже почав "доїти" бізнес у Курській та Брянській областях для забезпечення фінансування своєї банди Вагнера. Чистий рекет 90-х. При цьому за повної підтримки офіційної Москви.

Цікаве G20 мінус 1: чому запрошення терориста на спільну вечерю дорого коштуватиме всьому світові

Князьок Чечні Рамзан Кадиров займається тим самим на нещодавно "приєднаних" до Росії окупованих територіях українського Донбасу. Щоправда, там доводиться конкурувати з місцевими ̶а̶в̶т̶о̶р̶іт̶е̶т̶а̶м̶і̶ "командирами" та їхніми арміями. У псевдореспубліках такий "бізнес" процвітає з 2014 року, щойно цей регіон потрапив у сферу впливу РФ. За словами очевидців, на "стрілки" місцеві князьки приїжджають навіть на танках.

Далі вже нічого не заважає Прігожину вирішувати свої політичні чи бізнесові питання на місцях за допомогою взводу автоматників. Наприклад, заявитися з бойовиками до петербурзького губернатора Алєксандра Бєглова, з яким він має давній конфлікт, і змусити під дулами автоматів виконувати свої вказівки. Або захопити "Татнафту" чи Норильський нікель. Звичайно, для захисту "державних" інтересів.

Початок кінця імперії Путіна

Такий розвиток подій призведе регіональні еліти до єдиного можливого висновку: символ влади у Росії тепер – не закон, а автомат. Для збереження власного впливу регіональні еліти почнуть мати власні бандформування. Набирати є з кого. Завдяки путінській війні, у кожному регіоні є учасники бойових дій в Україні. Вони мають досвід поводження зі зброєю і зазвичай їм складно реалізуватися у мирному житті.

Радимо Тактика розумного блефу: як США можуть придушити Росію без вступу у війну

Наступний етап – місцеві еліти зрозуміють, що для реалізації своїх цілей та ситого життя їм Москва і не потрібна в принципі. Ресурси, якими можна торгувати, є. Армія для захисту фінансових та сировинних потоків "на землі" – також. При цьому вона на рівні регіону набагато потужніша, ніж будь-які силові структури Москви. Та й займатися "сірим" експортом – імпортом вони можуть і без посередників в особі центру. І тоді криміналізація внутрішньої політики розірве Росію зсередини ефективніше, ніж будь-які національно-визвольні рухи та "кольорові" революції, яких так боїться Владімір Путін.

Москва думала, що поширює свій геополітичний вплив, приєднуючи до себе так звані псевдореспубліки на Донбасі. Насправді вийшло навпаки – вони, як вірус, заразили своїми поняттями та способом життя Росію. Якщо перефразувати крилату фразу вождя світового пролетаріату, то падіння "російської імперії" – це путінська влада плюс "елдеенаризація" всієї країни.

Актуальне – Яковина спрогнозував повернення Росії на 200 років назад: дивіться відео