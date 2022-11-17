Рішучість України допікає ворогу

У своїй промові Володимир Зеленський звернувся до країн-членів G19, підкреслюючи потребу виключення Росії з Саміту через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Президент запропонував провідним державам світу стати співтворцями миру разом із нами: жодних "Мінськ-3" чи "Будапешт-2", які РФ порушить одразу після укладення, лише реальні та результативні рішення для завершення війни.

Того ж дня, у відповідь на цей безкомпромісний виступ, у житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури по всій Україні Російська Федерація запустила приблизно сто ракет, зробивши цей обстріл наймасовішим від 24 лютого.

Останні стовпи імперії зла

Без сумніву, дев'ять місяців боротьби українців продемонстрували, що допомога Заходу посідає ключове місце в успішності звільнення наших територій, однак чи достатньо цього для перемоги над агресором?

Держава-терорист досі має стовпи для підтримки свого режиму, опираючись на які продовжує здійснювати геноцид українського народу. Серед таких країн-стовпів, що не долучилися до санкцій проти РФ, – Китай, Бразилія, Аргентина, Мексика, Індонезія, ПАР, Індія, Туреччина, Саудівська Аравія. Невідомо, скільки ще часу знадобиться світовій спільноті, аби усвідомити, що фраза "business as usual" у цьому випадку не спрацює, адже підтримка економіки терориста та жести всепрощення чи ігнорування щодо нього лише посилять ескалацію та поглиблять енергетичний шантаж.

Часу на очікування в наших громадян немає. Титанічних зусиль українському дипломатичному лобі коштує щоразу доводити, що зло не припиняє бути злом, під яким ракурсом його не розглядай.

Як наслідок: "Більшість країн-членів рішуче засудили війну в Україні, підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює вразливість глобальної економіки, що існує, – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує логістику, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності", – йдеться в спільному комюніке, оприлюдненому після Саміту.

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Попри попередні прогнози щодо окремої позиції Китаю і можливого протистояння між КНР та США, в оцінці як російської агресії, так і її наслідків для світової політики й економіки президент Китаю Сі Цзіньпін дещо дистанціювався від Кремля, приєднавшись до президента США Джо Байдена, виступаючи проти погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні. Хоча Сі Цзіньпін напряму не засудив вторгнення Росії в Україну, він наголосив на тому, що світові лідери повинні рішуче протистояти спробі політизувати продовольчі та енергетичні питання.

Позиція ПАР як єдиного повноважного представника африканського континенту на Саміті ще й раніше була дуже спорідненою з позицією Китаю, враховуючи намагання КНР монополізувати споживання африканських рідкісноземельних металів. І зустріч на Балі не стала винятком. Відкрито змінювати свій курс у ПАР відмовились і зосередились лише на питаннях торгівлі.

Аналізуючи позицію латиноамериканських країн-учасниць G19, зауважу, що попри те, що вона була досить несприятливою для України, на цьогорічному Саміті вони все ж не об'єдналися і не створили опозиції США та іншим нашим партнерам.

Вочевидь це відбулося через те, що Бразилію представляв не її чинний президент Жаїр Болсонару, а міністр закордонних справ Карлос Франса. Це перший випадок від початку його повноважень із січня 2019 року, коли Болсонару, який залишатиметься на посаді до 1 січня 2023 року, не був присутній на Саміті, однак саме його позиція щодо оцінки війни Росії проти України була визначальною для інших країн Латинської Америки.

На завершення Саміту відбулася урочиста церемонія передачі головування у G19 від Індонезії до Індії. Під час промови прем'єр-міністр Індії Моді Нарендра фактично повністю дистанціювався від політичних заяв і жодним словом не згадав про війну, натомість наголосив на пріоритеті захисту навколишнього середовища, підвищення ролі жінок, підтриманні миру та безпеки. Враховуючи таку позицію Індії, варто зазначити, що роботи на цьому фронті українським дипломатам лише побільшає.

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Можливості під шквалом війни

Загалом, для України цьогорічний Саміт надав низку нових можливостей, якими варто скористатися:

політичний та економічний вплив РФ суттєво знизився. G20 фактично стала G19, і ми маємо шанс щонайменше зберегти цей майданчик для донесення світові нашої позиції, а можливо навіть отримати особливий статус у G19 чи замінити РФ політично;

вищий рівень узгодженості позицій Китаю та США щодо оцінки російської агресії дає можливість сподіватися на підтримку чинних, таких, як "стамбульська зернова угода", та нових українських економічних ініціатив;

поява у спільному комюніке формулювання "засудження війни" свідчить про високий ступінь уваги до українського порядку денного в світі, тому варто й надалі посилювати цю тенденцію у сфері інформаційної протидії Росії та знижувати обсяг проросійських пропагандистських наративів в інформаційному просторі тих країн, що не підтримали санкції проти РФ або намагаються зберегти нейтралітет.

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Окрім того, варто зазначити, що у своїй промові Володимир Зеленський не лише підкреслив, що в жодному випадку ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації, але й наголосив на тому, що продовження використання РФ неконвенційних засобів ведення війни, зокрема захоплення АЕС та погроз ядерного забруднення територій, може призвести до катастрофи всесвітнього масштабу. Цей фактор дозволить долучити до боротьби з російською агресією навіть ті країни, які зараз вагаються.

Як бачимо, Президенту України та нашим дипломатам ще не раз доведеться повторити, що запрошення держави-терориста на спільну вечерю може дорого коштувати всьому світові, однак історія вже не раз довела, що всі терористи завершують однаково.

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