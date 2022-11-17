Решительность Украины донимает врага

В своей речи Владимир Зеленский обратился к странам-членам G19, подчеркивая необходимость исключения России из Саммита из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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Президент предложил ведущим государствам мира стать сотворцами мира вместе с нами: никаких "Минск-3" или "Будапешт-2", которые РФ нарушит сразу после заключения, только реальные и результативные решения для завершения войны.

В тот же день, в ответ на это бескомпромиссное выступление, в жилые дома и объекты критической инфраструктуры по всей Украине Российская Федерация запустила около ста ракет, сделав этот обстрел самым массовым от 24 февраля.

Последние столпы империи зла

Без сомнения, девять месяцев борьбы украинцев продемонстрировали, что помощь Запада занимает ключевое место в успешности освобождения наших территорий, однако достаточно ли этого для победы над агрессором?

У государства-террориста до сих пор есть столпы для поддержки своего режима, опираясь на которые продолжает осуществлять геноцид украинского народа. Среди таких стран-столпов, которые не приобщились к санкциям против РФ, – Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика, Индонезия, ЮАР, Индия, Турция, Саудовская Аравия. Неизвестно, сколько времени понадобится мировому сообществу, чтобы осознать, что фраза "business as usual" в этом случае не сработает, ведь поддержка экономики террориста и жесты всепрощения или игнорирования относительно него лишь усилят эскалацию и углубят энергетический шантаж.

Времени ожидания у наших граждан нет. Титанические усилия украинскому дипломатическому лобби стоит каждый раз доказывать, что зло не перестает быть злом, под каким ракурсом его не рассматривай.

Как следствие: "Большинство стран-членов решительно осудили войну в Украине, подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает существующую уязвимость глобальной экономики – сдерживает рост, усиливает инфляцию, нарушает логистику, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риск финансовой стабильности", – говорится в совместном коммюнике, обнародованном после Саммита.

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Несмотря на предварительные прогнозы по отдельной позиции Китая и возможному противостоянию между КНР и США, в оценке как российской агрессии, так и ее последствий для мировой политики и экономики президент Китая Си Цзиньпин несколько дистанцировался от Кремля, присоединившись к президенту США Джо Байдену, выступая против угрозы России применить ядерное оружие в Украине. Хотя Си Цзиньпин напрямую не осудил вторжение России в Украину, он отметил, что мировые лидеры должны решительно противостоять попытке политизировать продовольственные и энергетические вопросы.

Позиция ЮАР как единственного полномочного представителя африканского континента на Саммите еще и раньше была очень родственной позиции Китая, учитывая попытки КНР монополизировать потребление африканских редкоземельных металлов. И встреча на Бали не стала исключением. Открыто менять свой курс в ЮАР отказались и сосредоточились только на вопросах торговли.

Анализируя позицию латиноамериканских стран-участниц G19, замечу, что несмотря на то, что она была достаточно неблагоприятной для Украины, на Саммите они все же не объединились и не создали оппозиции США и другим нашим партнерам.

Очевидно, это произошло из-за того, что Бразилию представлял не ее действующий президент Жаир Болсонару, а министр иностранных дел Карлос Франса. Это первый случай с начала его полномочий с января 2019 года, когда Болсонару, который будет на должности до 1 января 2023 года, не присутствовал на Саммите, однако именно его позиция по оценке войны России против Украины была определяющей для других стран Латинской Америки.

В завершение саммита состоялась торжественная церемония передачи председательства в G19 от Индонезии Индии. Во время речи премьер-министр Индии Моди Нарендра фактически полностью дистанцировался от политических заявлений и ни словом не упомянул о войне, в то же время отметил приоритет защиты окружающей среды, повышение роли женщин, поддержание мира и безопасности. Учитывая такую позицию Индии, следует отметить, что работы на этом фронте украинским дипломатам только прибавится.

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Возможности под шквалом войны

В целом для Украины нынешний Саммит предоставил ряд новых возможностей, которыми следует воспользоваться:

политическое и экономическое влияние РФ существенно снизилось. G20 фактически стала G19, и у нас есть шанс по меньшей мере сохранить эту площадку для донесения миру нашей позиции, а возможно даже получить особый статус в G19 или заменить РФ политически;

более высокий уровень согласованности позиций Китая и США по оценке российской агрессии позволяет надеяться на поддержку действующих, таких, как "стамбульское зерновое соглашение", и новых украинских экономических инициатив;

появление в совместном коммюнике формулировки "осуждения войны" свидетельствует о высокой степени внимания к украинской повестке дня в мире, поэтому следует и дальше усиливать эту тенденцию в сфере информационного противодействия России и снижать объем пророссийских пропагандистских нарративов в информационном пространстве тех стран, которые не поддержали санкции против РФ либо пытаются сохранить нейтралитет.

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Кроме того, следует отметить, что в своей речи Владимир Зеленский не только подчеркнул, что ни в коем случае мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации, но и отметил, что продолжение использования РФ неконвенционных средств ведения войны, в частности захвата АЭС и угроз ядерного загрязнения территорий, может привести к катастрофе всемирного масштаба. Этот фактор позволит вовлечь в борьбу с российской агрессией даже те страны? которые сейчас колеблются.

Как видим, Президенту Украины и нашим дипломатам еще не раз придется повторить, что приглашение государства-террориста на общий ужин может дорого обойтись всему миру, однако история уже не раз доказала, что все террористы завершают одинаково.

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