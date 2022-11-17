Как усмирить агрессора

Вопрос не в том, чтобы изначально угрожать максимально возможными опциями, а в том, чтобы отвечать на угрозы другой стороны, но перекладывать ответственность за следующий раунд подъема ставок на противника, сохраняя максимальное пространство для собственного маневра.

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Другой важный элемент управления эскалацией – это умный блеф. Глупый блеф (угрожать тем, что не можешь реализовать на практике) – вещь очень опасная.

Запад может противопоставить России давление умным блефом для ее сдерживания / Коллаж 24 канала

Ну и собственно важно в пределах умного блефа заставлять противника сомневаться, каким именно может быть ответ, что, в известной степени, тоже сдерживает.

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