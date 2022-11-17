Як приборкати агресора

Питання не в тому, щоб від самого початку погрожувати максимально можливими опціями, а в тому щоб відповідати на погрози іншої сторони, але перекладати відповідальність за наступний раунд підйому ставок на противника, зберігаючи максимальний простір для власного маневру.

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Інший важливий елемент управління ескалацією – це розумний блеф. Нерозумний блеф (погрожувати тим, що не можеш реалізувати на практиці) – річ дуже небезпечна.

Захід може протиставити Росії тиск розумним блефом для її стримування / Колаж 24 каналу

Ну і власне важливо в межках розумного блефу змушувати противника сумніватися, якою саме може бути відповідь, що, до певної міри, теж стримує.

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