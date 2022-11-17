Спрут "русского мира"
К сожалению, степень проникновения российской пропаганды в сознание и подсознание коллективного Запада украинцы себе вообще представляют очень приблизительно.
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Для этого по крайней мере своя международная журналистика должна быть, а у нас на нее еще и не заносилось, разбудили нас в огне "окраденных", как и предчувствовал Тарас Григорьевич Шевченко.
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Историческая миссия ВСУ
Поэтому чем яростнее будем гнать врага, тем быстрее будет падать градус поддержки Кремля не только внутри России, но и во всех "слабых" странах, от Европы до Латинской Америки.
Однако осознавать, из какого дерьма сейчас высовывает голову человечество, надо. И донатить на ВСУ.
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