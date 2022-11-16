Тактика медленного огня в действии

Мировыми войнами их стали называть по результату. Не дай Бог, конечно, чтобы я был прав и пожар разгорелся настолько. Но на сегодняшний день исторические параллели действуют. Очень похоже.

Интересно Ракетный удар по Польше: мир оказался на опасной развилке

Вы особо не беспокойтесь, что вчера войска НАТО не нанесли удара по аэродромам в районе Астрахани. Не факт, что вы после этого проснулись бы у себя в постели. Живыми.

Тактика "варить негодяя на медленном огне" может быть не самая эффективная, но самая безопасная – 100%.

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Незаметное наказание

Последствия для Российской Федерации будут. И за вчерашнюю атаку, и за все, что она совершила. Но божьи мельницы мелют медленно. Но они мелеют.

Сегодня – Рамштайн. Думаю, настроение у участников после этой ночи правильное.

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