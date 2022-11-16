Тактика повільного вогню в дії

Світовими війнами їх почали називати за результатом. Не дай Бог, звичайно, щоб я мав рацію і пожежа розгорілася настільки. Але на сьогодні історичні паралелі діють. Дуже схоже.

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Ви особливо не турбуйтеся, що вчора війська НАТО не завдали удару по аеродромах в районі Астрахані. Не факт, що ви після цього прокинулися б у себе в ліжку. Живими.

Тактика "варити негідника на повільному вогні" може бути не найефективніша, але найбезпечніша – 100%.

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Непомітне покарання

Наслідки для Російської Федерації будуть. І за вчорашню атаку, і за все, що вона зробила. Але божі млини мелють повільно. Але вони мелють.

Сьогодні – Рамштайн. Думаю, настрій в учасників після цієї ночі правильний.

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