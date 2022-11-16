Про війну в Україні, загрозу з Білорусі та постачання Росії іранськими дронами в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній офіцер Сил спеціальних операцій Литви, психолог, експерт з питань оборони та безпеки Аурімас Навіс.

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Це абсолютно нереально: чому Росія не зламає українців ракетними ударами

Росіяни щодня б'ють по Україні своїми ракетами й навіть не намагаються приховати свій терор. Їхня мета – психологічно зламати українців. Також після таких атак на нас здійснюється інформаційний тиск, коли у соцмережах виникають сотні фейків. Отож, моє питання: як українцям зберігати спокій та вберегтися від цих психологічних атак?

По-перше, це не лише психологічна зброя. Це не звичайний тероризм, і не лише останній аргумент кремлівського режиму. Зовсім ні. Зараз зрозуміло, що Кремль та генерал Суровікін, який є командувачем російських сил в Україні, розуміють, що в Росії немає жодного шансу виграти цю війну в конвенційний спосіб. Зараз вони намагаються виграти війну ресурсів.

Інтерв'ю з експертом з Литви Навісом: дивіться відео

Ми раніше аналізували це і дійшли до висновку, що нищення цивільної інфраструктури України – лише питання часу. Адже після того Україна має спрямувати всі свої ресурси, які вона витрачає зараз на війну, на відбудову цивільної інфраструктури.

Я впевнений, що ви самі це добре знаєте і проходите через це. Для того, щоб мати електрику, потрібні генератори, але ще важливіше – потрібно мати пальне. Пальне – це кров для Збройних Сил, для того, щоб атакувати чи оборонятися. Тому, коли ми говоримо про ракетні атаки, то це не лише психологічний терор.

Ще одна мета, яку переслідують росіяни, – просто знищити Україну. Лавров, Путін, Патрушев та інші російські військові злочинці неодноразово заявляли, що прагнуть знищити Україну. Війну почали не просто з метою окупувати Україну. Адже знищуючи міста ти не прагнеш їх захопити, а знищити натомість населення. Це геноцид. Потім вже починається психологічний терор.

Я кілька разів зустрічався з вашими бійцями на передовій. Я бачу, як вони реагують і як реагують командири. Абсолютно нереально, щоб Росія змогла вас зламати ракетними атаками. Це неможливо. Ідея зламати опір захисників, бомбардуючи мирні міста могла спасти на думку тільки кремлівському режиму. Подивіться як українці захищають свою країну – ніщо не зламає їхню волю до опору. Ніякі ракети. Це просто і все.

Хоче виграти час: для чого Кремль шантажує світ ядерною зброєю

Наразі Росія відверто шантажує світ ядерною атакою, розповсюджує погрози застосування брудної бомби, підриву дамб у деяких українських регіонах. Як ви думаєте, ці погрози реальні чи є лише частиною інформаційно-психологічних атак?

Я думаю, що це частина психологічної війни. Так само як інші елементи сучасного протистояння. Але перш за все Росія відчайдушно, просто кров з носа, хоче, щоб західні країни повірили, що ці загрози є реальними. Головна мета цього – щоб союзники перестали постачати Україні зброю, а Київ сів за стіл переговорів.

Якщо росіяни посадять Україну за стіл переговорів, то можуть говорити про що завгодно. Мета цього лише одна – виграти час. Вигравши час, вони можуть зібрати ресурси, зібрати цих обірванців і дати їм сторічну зброю. Тобто дати надію своїм мобілізованим виграти війну за 4 чи 6 місяців. Вони вже зараз цим займаються, потрохи збирають сили, намагаються виграти час.

Закиди Москви використати ядерну зброю – це намагання режиму змусити західні держави повірити в те, що вони таки використають ядерну зброю, якщо Захід не змусить Україну сісти за стіл переговорів. Звучить направду дуже абсурдно, але саме такими є думки усіх путінських генералів. Це російський стиль мислення.

Газ для Заходу вже не проблема: чи перестане світ підтримувати Україну взимку

Згідно зі статистикою, Литва перенаправила Україні допомогу у розмірі 16,7% свого військового бюджету. Це багато і ми за це дуже вдячні. Але напередодні зими є дуже багато дискусій щодо того, чи не захитається підтримка України з боку партнерів. Мовляв, ціни на газ та холод у квартирах змусять європейських політиків здатися та піти на компроміс із Путіним. Що ви про це думаєте?

2 – 3 місяці тому ми з колегами випустили аналітичним матеріал на цю тему. Ми прогнозували, що зі зростанням енергетичної та продовольчої кризи величезна кількість мігрантів вирушить до кордонів ЄС. Ми вважали, що саме такого розвитку подій очікує Росія. Це також викликало б серйозні занепокоєння серед населення країн Заходу.

Зараз ми це частково спостерігаємо в Чехії. Там є певний прошарок людей: такий собі мікс із фанатів Кремля, антиваксів та інших прихильників дивних теорій. Вони виходять на вулиці й кажуть: "Все, досить війни, не допомагайте Україні. Хай Росія робить, що хоче".

Звісно, що Росія розраховує на це. Вона розраховує на холодну зиму, а дехто в Кремлі буквально молиться на це. Але проблема в тому, що Кремль вже припустився помилки – він прорахувався.

По-перше, газ для Заходу зараз перестав бути проблемою. У цій порі року західні держави в сховищах мають більше газу, ніж вони мали в той самий час минулого року. Отож, я переконаний, що з енергоносіями проблем би бути не мало.

По-друге, стосовно їжі, то українські кораблі з зерном пливуть до бідних країн. Ще одна проблема знялася. Навіть якщо Росія захоче це зупинити, як вони нещодавно зробили – придумали просто неймовірну історію про дрони, які атакували Чорноморський флот з українських кораблів. Це просто нонсенс, але вони намагаються показати Заходу, мовляв: "Дивіться, що відбувається". І знову ж таки вони прорахувалися.

Ще один диктатор – президент Туреччини Реджеп Ердоган – заявив, що якщо Росія вийде із зернової угоди, то його країна та інші країни будуть використовувати власні військові кораблі для конвою українських кораблів із зерном. Для Росії знову крах усіх планів – ціни на зерно виростуть, але несуттєво. Тобто такої проблеми, як вони хотіли б, не буде.

ЗСУ не будуть штурмувати Херсон, росіяни самі втечуть

Важливо! Інтерв'ю було записано до героїчного звільнення правобережжя Херсонщини та самого Херсона.

Зараз ми спостерігаємо, як у Херсонській області росіяни відвели командування з правого берега на лівий берег Дніпра. Натомість у Херсон перекидають тисячі мобілізованих, якими ущільнюють оборону міста та загалом того напрямку. Яким ви бачите подальший розвиток подій на Херсонщині?

Ваш головнокомандувач генерал Валерій Залужний разом з усім вищим командуванням робить просто фантастичну роботу. Вони зараз перерізають лінії постачання росіян, тому окупанти просто змушені відступати. Росіяни збирають свої елітні підрозділи в Херсоні, щоб захистити його під час вуличних боїв. Але я переконаний, що ваше генеральне командування взагалі цього не планує, адже це забере дуже багато життів українських воїнів. Ми вже неодноразово бачили, наскільки мудро діє ваше військове керівництво. Вони не марнують життя солдатів, на відміну від росіян.

Росіяни очікують, що українці будуть штурмувати місто, але я впевнений, що цього не станеться. Зараз росіянам відрізають лінії постачання, а це дуже добра тактика. Без їжі, води, пального та боєприпасів окупантам нічого не залишається, крім відступу. Це головна ідея. Ми вже бачили таке на Сході, і та сама стратегія буде і в Херсоні. Це лише питання часу.

У Лукашенка нема гарантії, що його армія в Україні не поверне зброю проти росіян

Наша розвідка прогнозує, що росіяни можуть залучити відведені з Херсонщини підрозділи на Запорізькому напрямку, або ж навіть перекинути їх для формування ударного кулака з боку Білорусі. На вашу думку, чи вступить армія Білорусі у цю війну? Якщо так, то якими можуть бути наслідки для України та Європи?

Якщо чесно, я не думаю, що Лукашенко вступить у війну. У Білорусі нема підрозділів, які готові воювати. Це факт. У перші тижні повномасштабної війни елітні білоруські спецпризначенці таки перейшли державний кордон України. Але всі вони здалися і перейшли на бік України, а зараз воюють проти Росії. Тут є проблема для Лукашенка. У нього нема гарантій, що його військові, які зайдуть на територію України, не повернуть зброю проти росіян.

Ба більше, Лукашенко боїться, що якщо віддасть такий наказ, то ще до відправлення в Україну армія виступить проти нього. Тому він постійно все відтягує, намагається виграти час і каже Путіну, що не може це зробити. Через це режим у Москві грається в кішки – мишки з Лукашенком.

Якщо це все-таки станеться, ну бо знаєте, все може статися, то у Білорусі почнеться заворушення. 2 роки тому на вулиці Мінська вже виходили багато людей, з Росією це не до порівняння. Там на вулиці виходять якісь сотні людей, а у Білорусі це буде зовсім інша історія.

Також ми повинні враховувати партизанів, а в Білорусі вони дуже активні. Тому, якщо Лукашенко віддасть наказ на наступ, то зіткнеться з дуже сумними наслідками від власних партизанів, населення та військових.

Для України питання нападу з Білорусі це перш за все відволікання ресурсів для контратаки. Ви ж не можете просто сидіти й казати: "Ні, на нас білоруси не нападуть". Ви повинні бути готовими до цього. Тому з військової точки зору на цю протидію перекидаються певні ресурси. Війська стоять вздовж кордону про всяк випадок. Це грає на руку Кремлю, адже тоді не можна залучити весь український потенціал на Сході та на Півдні.

Пане Путін, нападіть на Литву, – експерт про те, як швидше закінчити війну

Нещодавно ви казали, що Росія все ще має резерви для нападу на Литву, Латвію та Естонію, але навряд чи атакуватиме країни НАТО. Натомість є інформація про те, що Москва готує переворот у Молдові. Чи цей варіант є реалістичним? І як це може вплинути на Україну?

Я буду дуже саркастичним, вибачте за жарт, але – так, пане Путін, нападіть на Литву. Заради людей в Україні та заради всього світу. Бо це закінчить війну дуже швидко. Росія не лише втратить величезні сили і ресурси, але це й дуже швидко закінчить війну в Україні. Режим не піде на те, щоб атакувати члена НАТО. Якщо вони, звичайно, не хочуть здійснити самогубство. Це, звичайно, опція. Бо деякі терористи беруть заручників, щоб їх самих убили поліцейські. Це одна з опцій терориста – зробити от таку дурню. Звісно, вони можуть таке зробити. І тим самим зроблять дуже добру справу для всього світу.

Щодо Молдови, то я не уявляю, як Путін це зробить. З одного боку там Україна, а з іншого – країни НАТО. Крім того, до Молдови в Росії немає прямого доступу. З військової точки зору це просто нереально зробити. Військовий переворот в Молдові буде просто нонсенсом. Це інформаційна операція, от і все.

Атакуючи цивільних україців, Кремль хоче зламати військових

Зараз є інформація про постачання Тегераном балістичних ракет та нових дронів у Росію. Як ви гадаєте, Росія атакуватиме ними критичну інфраструктуру та продовжуватиме терор проти українців, чи використає для інших цілей? Наприклад, для атаки на військові об'єкти?

Це насправді сумна історія. Іран буде продовжувати постачати в Росію балістичні ракети та просто ракети, а також дрони. Також Північна Корея пообіцяла Кремлю постачання мільйонів артилерійських снарядів та тисячі балістичних ракет.

Це – величезна проблема для України. Тому що усе оце озброєння – я кажу з важким серцем – полетить на цивільну інфраструктуру, а не на військові об'єкти. Вам потрібно думати про вашу безпеку та про безпеку ваших рідних.

Як я казав на початку нашої розмови – Росія намагається знищити Україну. Просто знищити, стерти з лиця землі. Вбити ваших людей. Це геноцид, воєнний злочин. Вони будуть продовжувати це робити. Росіяни переконані, що лише вигравши війну ресурсів, зможуть виграють цю війну. А ресурси це, передусім, люди. Адже військові мають родини, чоловіків, жінок, дітей, батьків. Психологічно це дуже сильно впливає на їхню можливість воювати. Перепрошую, що кажу це прямо, але це – єдиний варіант для Росії. І вони будуть його втілювати в життя.

Путін може замінити себе Навальним чи кимось іншим

Як ви загалом можете оцінити літньо-осінню кампанію війни? Чи змогли окупанти підготуватися до оборони територій і чи очікують наступу ЗСУ зараз?

Це лише мої здогади, але зараз росіяни намагаються забити передову "мобіками" лише з однією метою – щоб зупинити український наступ. Також для цього вони бомбардують українські міста усім, чим можуть. Це для того, щоб зупинити просування українців на Сході та Півдні і змусити витрачати ресурси на мирне населення, а не на війська.

У Росії тим часом готується нова хвиля мобілізації. 300 тисяч свіжих солдатів будуть готові вже за 2 – 3 місяці. Після зими Росія знову піде на вас в атаку. Принаймні, так я розумію план генерала Суровікіна і його підлеглих. От що вони думають робити, щоб продовжити війну.

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З іншого боку, Путін може замінити себе іншим Путіним, Навальним чи ще кимось іншим. Це буде дуже розумний хід. Я б так зробив, якби був на його місці. Адже якщо ви хочете сісти за стіл переговорів, потрібно чимось поступатися. Отже, замінивши себе якимось Путіним номер два, він цього досягне. У цьому випадку агресор виграє час. Все, що потрібно Росії – це час. Сама вона не зупиниться, тому її потрібно зупинити силою. Інших варіантів тут нема.

Ви зараз це робите заради нас, заради Європи та інших країн світу. В кінці кінців НАТО доведеться це визнати і вступити у війну. Інших варіантів немає. Якщо вони цього не зроблять у найближчі кілька місяців, то все одно доведеться зробити за 5 чи 10 років. Адже Росія провалюється у фашизм дуже швидко.

Навіть країна НАТО не змогла б: Росії не вдастяться захопити Київ

Ви казали що Росія готує нових солдатів для війни, отож чи зможе вона знову атакувати Київ та область?

Звісно, це їхній план. Вони його відклали, але не відмовилися. Росіяни не покинули ідею захопити Київ. Ми розуміємо, що зараз вони цього не зроблять, і за 2 чи 3 місяці не зроблять. Але після важкої зими, після того, як Україна витратить ресурси (як вони собі думають), після підготовки своїх сил, росіяни думають, що знову можуть атакувати Київ.

Але знову ж таки, це дуже дурна ідея. Київ це величезне місто. Щоб його захопити, потрібна величезна кількість людських ресурсів. Вони можуть зробити так, як вже робили в Грозному й Алеппо, чи в Маріуполі – просто фізично знищити місто і таким чином його захопити. Але це вже тоді взагалі не буде містом. Це просто руїни.

Тобто я розумію, чого вони там у Москві прагнуть. Я просто не розумію, як вони цього збираються досягнути. Київ занадто велике місто. Немає такої країни в світі, навіть країни НАТО, яка б могла це зробити. Це просто факт і все.

Окупантів з Херсона треба вигнати до нового року

Багато експертів прогнозують, якою буде зима в Україні і як вона вплине на війну. Отож, моє питання: чи зможуть ЗСУ далі вибивати російські резерви та унеможливити в такий спосіб формування великої кількості нових БТГ для подальшого наступу на Україну навесні?

Осінь і зима і для українців, і для росіян – важка пора. Перш за все у тактичному плані. До весни ми не побачимо більш-менш грандіозних битв. Це дозволить Росії виграти час. Я впевнений, що ваше командування про це знає. Я гадаю, що українці під час зими змусять росіян відступити з деяких територій, особливо на Півдні. Чому так? Не лише через те, що Росія не зможе сформувати нові ударні групи.

Змушуючи росіян відступати з Херсону та області складуться передумови для того, щоб режим Путіна впав значно швидше. Бо в Кремлі є люди, яких не влаштовує такий розвиток подій: успіхи української армії та катастрофічні програші російської. Херсон – це ключовий елемент у цій грі.

Якщо – і я всім серцем бажаю успіхів вашій армії – ви змусите росіян відступити з Херсона, і це не лише питання того, чи вони будуть робити це в складі бойових тактичних груп чи інших підрозділів, а питання того зможуть відступити з Херсона без паніки на інші тимчасово окуповані українські території. Адже панікувати можуть навіть і професійні солдати, ми відчуваємо паніку на полі бою.

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Щодо непрофесійних солдатів, то вони не солдати, а просто мародери, "мобіки". Для них паніка настільки сильна, що вони просто кидають все і біжать геть. Я думаю, що зараз ваш Генштаб заме цим і займається – думає, як цього досягнути. Бо коли прийде весна, то виганяти росіян буде набагато важче. Вони зможуть підготувати нові резерви і посилити ними передову. Вашому Генштабу потрібно вигнати росіян з Херсону якомога швидше, до нового року.