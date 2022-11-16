О войне в Украине, угрозе из Беларуси и снабжении России иранскими дронами в интервью 24 каналу рассказал бывший офицер Сил специальных операций Литвы, психолог, эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис.

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Это совершенно нереально: почему Россия не сломает украинцев ракетными ударами

Россияне каждый день бьют по Украине своими ракетами и даже не пытаются скрыть свой террор. Их цель – психологически сломать украинцев. Также после таких атак на нас оказывается информационное давление, когда в соцсетях возникают сотни фейков. Итак, мой вопрос: как украинцам сохранять спокойствие и уберечься от этих психологических атак?

Во-первых, это не только психологическое оружие. Это не обычный терроризм и не только последний аргумент кремлевского режима. Вовсе нет. Сейчас понятно, что Кремль и генерал Суровикин, который является командующим российскими силами в Украине, понимают, что у России нет никакого шанса выиграть эту войну конвенционным способом. Сейчас они пытаются выиграть войну ресурсов.

Интервью с экспертом из Литвы Нависом: смотрите видео

Мы раньше анализировали это и пришли к выводу, что уничтожение гражданской инфраструктуры Украины – только вопрос времени. Ведь после этого Украина должна направить все свои ресурсы, которые она тратит сейчас на войну, на восстановление гражданской инфраструктуры.

Я уверен, что вы сами это хорошо знаете и проходите через это. Для того чтобы иметь электричество, нужны генераторы, но еще важнее – нужно иметь горючее. Горючее – это кровь для Вооруженных Сил, для того чтобы атаковать или обороняться. Поэтому, когда мы говорим о ракетных атаках, это не только психологический террор.

Еще одна цель, которую преследуют россияне – просто уничтожить Украину. Лавров, Путин, Патрушев и другие российские военные преступники неоднократно заявляли, что стремятся уничтожить Украину. Войну начали не просто с целью оккупировать Украину. Ведь уничтожая города ты не стремишься их захватить, а уничтожить население. Это геноцид. Потом уже начинается психологический террор.

Я несколько раз встречался с вашими бойцами на передовой. Я вижу, как они реагируют и как реагируют командиры. Совершенно нереально, чтобы Россия смогла вас сломить ракетными атаками. Это невозможно. Идея сломить сопротивление защитников, бомбя мирные города могла прийти в голову только кремлевскому режиму. Посмотрите, как украинцы защищают свою страну – ничто не сломит их волю к сопротивлению. Никакие ракеты. Это просто и всё.

Хочет выиграть время: зачем Кремль шантажирует мир ядерным оружием

Россия откровенно шантажирует мир ядерной атакой, распространяет угрозы применения грязной бомбы, подрыва дамб в некоторых украинских регионах. Как вы думаете, эти угрозы реальны или только часть информационно-психологических атак?

Я думаю, что это часть психологической войны. Так же, как и другие элементы современного противостояния. Но прежде всего Россия отчаянно, просто кровь из носа, хочет, чтобы западные страны поверили, что эти угрозы реальны. Главная цель этого – чтобы союзники перестали поставлять Украине оружие, а Киев сел за стол переговоров.

Если россияне посадят Украину за стол переговоров, то могут говорить о чем угодно. Цель этого только одна – выиграть время. Выиграв время они могут собрать ресурсы, собрать этих оборванцев и дать им столетнее оружие. То есть дать надежду своим мобилизованным выиграть войну за 4 или 6 месяцев. Они уже сейчас этим занимаются, постепенно собирают силы, пытаются выиграть время.

Вбросы Москвы использовать ядерное оружие – это попытка режима заставить западные государства поверить в то, что они используют ядерное оружие, если Запад не заставит Украину сесть за стол переговоров. Звучит действительно очень абсурдно, но именно таковы мнения всех путинских генералов. Это русский стиль мышления.

Газ для Запада уже не проблема: перестанет ли мир поддерживать Украину зимой

Согласно статистике, Литва перенаправила Украине помощь в размере 16,7% своего военного бюджета. Это много, и мы за это очень благодарны. Но накануне зимы очень много дискуссий относительно того, не поколеблется ли поддержка Украины со стороны партнеров. Мол, цены на газ и холод в квартирах заставят европейских политиков сдаться и пойти на компромисс с Путиным. Что вы об этом думаете?

2 – 3 месяца назад мы с коллегами выпустили аналитическим материал на эту тему. Мы прогнозировали, что с ростом энергетического и продовольственного кризиса огромное количество мигрантов отправится к границам ЕС. Мы считали, что именно такого развития событий ожидает Россия. Это также вызвало бы серьезную обеспокоенность среди населения стран Запада.

Сейчас мы это частично наблюдаем в Чехии. Там есть определенная прослойка людей: некий микс из фанатов Кремля, антиваксов и других сторонников странных теорий. Они выходят на улицы и говорят: "Все, хватит войны, не помогайте Украине. Пусть Россия делает, что хочет".

Конечно, Россия рассчитывает на это. Она рассчитывает на холодную зиму, а некоторые в Кремле буквально молятся на это. Но проблема в том, что Кремль уже допустил ошибку – он просчитался.

Во-первых, газ для Запада сейчас не является проблемой. В этом году западные государства в хранилищах имеют больше газа, чем они имели в то же время прошлого года. Так что я убежден, что с энергоносителями проблем быть не должно.

Во-вторых, что касается еды, то украинские корабли с зерном плывут в бедные страны. Еще одна проблема поднялась. Даже если Россия захочет остановить это, как они недавно сделали – придумали просто невероятную историю о дронах, которые атаковали Черноморский флот с украинских кораблей. Это просто нонсенс, но они пытаются показать Западу, мол: "Смотрите, что происходит". И опять же они просчитались.

Еще один диктатор – президент Турции Реджеп Эрдоган – заявил, что если Россия выйдет из зерновой сделки, то его страна и другие страны будут использовать собственные военные корабли для конвоя украинских кораблей с зерном. Для России снова крушение всех планов – цены на зерно вырастут, но несущественно. То есть такой проблемы, как бы они хотели, не будет.

ВСУ не будут штурмовать Херсон, россияне сами убегут

Важно! Интервью было записано до героического освобождения правобережья Херсонщины и самого Херсона.

Сейчас мы наблюдаем, как в Херсонской области россияне отвели командование с правого берега на левый берег Днепра. В Херсон перебрасывают тысячи мобилизованных, которыми уплотняют оборону города и в целом этого направления. Каким вы видите дальнейшее развитие событий в Херсонской области?

Ваш главнокомандующий генерал Валерий Залужный вместе со всем высшим командованием делает просто фантастическую работу. Они сейчас перерезают линии снабжения россиян, поэтому оккупанты просто вынуждены отступать. Россияне собирают элитные подразделения в Херсоне, чтобы защитить его во время уличных боев. Но я убежден, что ваше генеральное командование вообще этого не планирует, ведь это унесет очень много жизней украинских воинов. Мы уже не раз видели, насколько мудро действует ваше военное руководство. Они не тратят жизнь солдат, в отличие от россиян.

Россияне ожидают, что украинцы будут штурмовать город, но я уверен, что этого не произойдет. Сейчас россиянам отрезают линии поставок, а это очень хорошая тактика. Без еды, воды, горючего и боеприпасов оккупантам ничего не остается, кроме отступления. Это основная мысль. Мы уже видели такое на Востоке, и та же стратегия будет и в Херсоне. Это только вопрос времени.

У Лукашенко нет гарантии, что его армия в Украине не обернет оружие против россиян

Наша разведка прогнозирует, что россияне могут привлечь отведенные с Херсонщины подразделения на Запорожском направлении, или даже перебросить их для формирования ударного кулака со стороны Беларуси. По вашему мнению, вступит ли армия Беларуси в эту войну? Если да, то какими могут быть последствия для Украины и Европы?

Если честно, я не думаю, что Лукашенко вступит в войну. В Беларуси нет подразделений, готовых воевать. Это факт. В первые недели полномасштабной войны элитные белорусские спецназовцы перешли государственную границу Украины. Но все они сдались и перешли на сторону Украины, а сейчас воюют против России. Здесь есть проблема для Лукашенко. У него нет гарантий, что военные, которые зайдут на территорию Украины, не обернут оружие против россиян.

Более того, Лукашенко боится, что если отдаст такой приказ, то еще до отправки в Украину армия выступит против него. Поэтому он все оттягивает, пытается выиграть время и говорит Путину, что не может этого сделать. Поэтому режим в Москве играет в кошки – мышки с Лукашенко.

Если это все-таки произойдет, ну потому что знаете, все может произойти, то в Беларуси начнутся беспорядки. 2 года назад на улицы Минска уже выходили многие, с Россией это не к сравнению. Там на улицы выходят сотни людей, а в Беларуси это будет совсем другая история.

Также мы должны учитывать партизан, а в Беларуси они очень активны. Поэтому если Лукашенко отдаст приказ на наступление, то столкнется с очень печальными последствиями от собственных партизан, населения и военных.

Для Украины вопрос нападения с Беларуси это прежде всего отвлечение ресурсов для контратаки. Вы ведь не можете просто сидеть и говорить: "Нет, на нас белорусы не нападут". Вы должны быть готовы к этому. Поэтому с военной точки зрения на это противодействие переьрасываются определенные ресурсы. Войска стоят вдоль границы на всякий случай. Это играет на руку Кремлю, потому что тогда нельзя привлечь весь украинский потенциал на Востоке и на Юге.

Господин Путин, нападите на Литву, – эксперт о том, как быстрее закончить войну

Недавно вы говорили, что у России все еще есть резервы для нападения на Литву, Латвию и Эстонию, но вряд ли она будет атаковать страны НАТО. Но есть информация о том, что Москва готовит переворот в Молдове. Реалистичен ли этот вариант? И как это может повлиять на Украину?

Я буду очень саркастичным, извините за шутку, но – да, господин Путин, нападите на Литву. Ради людей в Украине и во всем мире. Потому что это закончит войну очень быстро. Россия не только потеряет огромные силы и ресурсы, но и очень быстро закончит войну в Украине. Режим не пойдет на атаку члена НАТО. Если они, конечно, не хотят совершить самоубийство. Это конечно опция. Некоторые террористы берут заложников, чтобы их самих убили полицейские. Это одна из опций террориста – сделать вот такую глупость. Конечно, они могут это сделать. И тем самым сделают очень хорошее дело для всего мира.

Что касается Молдовы, то я не представляю, как Путин это сделает. С одной стороны там Украина, а с другой – страны НАТО. Кроме того, в Молдову у России нет прямого доступа. С военной точки зрения это просто невозможно сделать. Военный переворот в Молдавии будет просто нонсенсом. Это информационная операция, вот и все.

Атакуя гражданских украинцев, Кремль хочет сломить военных

Сейчас есть информация о поставках Тегерана баллистических ракет и новых дронов в Россию. Как вы думаете, Россия будет атаковать ими критическую инфраструктуру и будет продолжать террор против украинцев или использует для других целей? К примеру, для атаки на военные объекты?

Это действительно печальная история. Иран будет продолжать поставлять в Россию баллистические ракеты и просто ракеты, а также дроны. Также Северная Корея пообещала Кремлю поставки миллионов артиллерийских снарядов и тысяч баллистических ракет.

Это огромная проблема для Украины. Потому что все это вооружение – я говорю с тяжелым сердцем – полетит на гражданскую инфраструктуру, а не на военные объекты. Вам нужно думать о вашей безопасности и о безопасности ваших родных.

Как я говорил в начале нашего разговора, Россия пытается уничтожить Украину. Просто уничтожить, стереть с лица земли. Убить ваших людей. Это геноцид, военное преступление. Они будут продолжать это делать. Россияне убеждены, что только выиграв войну ресурсов смогут выиграть эту войну. А ресурсы это прежде всего люди. Ведь военные имеют семьи, мужчин, жен, детей, родителей. Психологически это очень сильно влияет на возможность воевать. Извиняюсь, что говорю это прямо, но это – единственный вариант для России. И они будут его воплощать в жизнь.

Путин может заменить себя Навальным или кем-то другим

Как вы вообще можете оценить летне-осеннюю кампанию войны? Смогли ли оккупанты подготовиться к обороне территорий и ожидают ли наступления ВСУ сейчас?

Это только мои догадки, но сейчас россияне пытаются забить передовую "мобиками" только с одной целью – чтобы остановить украинское наступление. Также для этого они бомбят украинские города всем, чем могут. Это для того чтобы остановить продвижение украинцев на Востоке и Юге и заставить тратить ресурсы на мирное население, а не на войска.

В России в это время готовится новая волна мобилизации. 300 тысяч свежих солдат будут готовы уже через 2 – 3 месяца. После зимы Россия снова пойдет на вас в атаку. Во всяком случае, так я понимаю план генерала Суровикина и его подчиненных. Вот что они думают делать, чтобы продолжить войну.

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С другой стороны, Путин может заменить себя другим Путиным, Навальным или кем-то другим. Это будет очень разумный ход. Я бы так поступил, будь я на его месте. Ведь если вы хотите сесть за стол переговоров, нужно в чем-то уступать. Следовательно, заменив себя каким-то Путиным номер два, он этого добьется. В этом случае агрессор выигрывает время. Все, что нужно России – это время. Сама она не остановится, поэтому ее нужно остановить силой. Других вариантов здесь нет.

Вы сейчас это делаете ради нас, ради Европы и других стран. В конце концов, НАТО придется это признать и вступить в войну. Других вариантов нет. Если они этого не сделают в ближайшие несколько месяцев, то все равно придется сделать через 5 или 10 лет. Ведь Россия проваливается в фашизм очень быстро.

Даже страна НАТО не смогла бы: России не удастся захватить Киев

Вы говорили, что Россия готовит новых солдат для войны, так сможет ли она снова атаковать Киев и область?

Естественно, это их план. Они его отложили, но не отказались. Россияне не бросили идею захватить Киев. Мы понимаем, что сейчас они этого не сделают, и через 2 или 3 месяца не сделают. Но после тяжелой зимы, после того, как Украина потратит ресурсы (как они думают), после подготовки своих сил, россияне думают, что снова могут атаковать Киев.

Но опять же это очень глупая идея. Киев – это огромный город. Чтобы его захватить, нужно огромное количество человеческих ресурсов. Они могут сделать так, как уже делали в Грозном и Алеппо или в Мариуполе – просто физически уничтожить город и таким образом его захватить. Но это уже вообще не будет городом. Это просто руины.

То есть я понимаю, к чему они там в Москве стремятся. Я просто не понимаю, как они этого собираются добиться. Киев слишком большой город. Нет такой страны в мире, даже страны НАТО, которая могла бы это сделать. Это просто факт и всё.

Оккупантов из Херсона нужно выгнать до Нового года

Многие эксперты прогнозируют, какой будет зима в Украине и как она отразится на войне. Итак, мой вопрос: смогут ли ВСУ дальше выбивать российские резервы и сделать невозможным таким образом формирование большого количества новых БТГ для дальнейшего наступления на Украину весной?

Осень и зима и для украинцев, и для россиян – трудная пора. Прежде всего, в тактическом плане. До весны мы не увидим более-менее грандиозных сражений. Это позволит России выиграть время. Я уверен, что ваше командование знает об этом. Я думаю, что украинцы во время зимы заставят россиян отступить с некоторых территорий, особенно на Юге. Почему так? Не только потому, что Россия не сможет сформировать новые ударные группы.

Вынуждая россиян отступать из Херсона и области, сложатся предпосылки для того, чтобы режим Путина пал значительно быстрее. Потому что в Кремле есть люди, которых не устраивает развитие событий: успехи украинской армии и катастрофические проигрыши российской. Херсон – ключевой элемент в этой игре.

Если – и я всем сердцем желаю успехов вашей армии – вы заставите россиян отступить из Херсона, и это не только вопрос того, будут ли они делать это в составе боевых тактических групп или других подразделений, а вопрос того, смогут ли отступить из Херсона без паники на другие временно оккупированы украинские территории. Ведь паниковать могут даже профессиональные солдаты, мы чувствуем панику на поле боя.

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Что касается непрофессиональных солдат, то они не солдаты, а просто мародеры, "мобики". Для них паника настолько сильна, что они просто бросают все и бегут. Я думаю, что сейчас ваш Генштаб именно этим и занимается – думает, как этого добиться. Ибо когда придет весна, то выгонять россиян будет гораздо труднее. Они смогут подготовить новые резервы и усилить передовую. Вашему Генштабу нужно выгнать россиян из Херсона как можно скорее, еще до Нового года.