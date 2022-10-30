Джон Спенсер – глава отдела исследования городской войны в Мэдисон Полиси Форум и майор армии США в отставке. О своем видении дальнейшего развития боевых действий в Украине он рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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Мой первый вопрос о ближайшем будущем войны в Украине. Если принять во внимание отступление российской армии с Севера Украины весной этого года и последующие украинские победы возле Харькова, Изюма и Лимана, чего нам ждать на следующей стадии войны? Речь прежде всего о Юге.

Мы должны ожидать еще больше украинской армии, но Россия не хочет отступать. Она готова жертвовать своими людьми в отличие от украинского командования, которое ценит своих солдат. Именно поэтому россияне послали столько призывников на линию фронта, чтобы как-то спасти ситуацию.

Мы будем видеть дальнейшее наступление ВСУ. Они будут использовать дальнобойные системы такие как MLRS, чтобы наносить удары по россиянам и убивать их. Это будет продолжаться до тех пор, пока россияне не сдадутся или не отступят.

Искусство войны постоянно меняется, а война России против Украины имеет свои особенности. Это и массовое использование боевых дронов, и широкое применение противотанковых комплексов. По вашему мнению, какими были самые интересные особенности или феномены этой войны?

Мы можем очень многое почерпнуть из этой войны и будем ее детально разбирать на занятиях в Вест-Пойнте. Конечно, некоторые аспекты войны неизменны, например солдаты и оружие. Но главное – это желание к борьбе. Россияне совсем не учли способности украинских солдат к сопротивлению и воле нации к поддержке войска. Я как старый солдат скажу – это действительно важно.

Характер самих боевых действий изменился. Например, массовое использование "Стингеров", в результате чего враг не может использовать свои вертолеты – очень важно. Так же использование дронов. Их используют как только можно – и для наблюдения, и для атаки, и для сброса больших бомб. Враг в плане электронного противодействия дронам слаб, и поэтому беспилотники очень эффективны.

Использование переносных противотанковых комплексов, способных уничтожить любой танк, тоже очень важно. Ибо, если ваш враг не использует комбинированные боевые группы – что русские как раз и не делают – то гораздо легче уничтожать вражескую технику.

Украинцы гораздо взвешеннее и умнее подходят к ведению боевых действий. Возьмем использование дальнобойных снарядов. Все армии мира хотят воевать на расстоянии и не приближаться к врагу, поэтому главный упор делается на снаряды, системы большой дальности, дроны и также на возможность всему этому противодействовать. Украинцы с помощью Запада получили эти дальнобойные системы.

Их очень мало, но с ними украинцы творят просто таки чудеса. Это точно изменит подход к тому, как надо защищать свои склады со снарядами, командные центры. Так меняется характер самой войны.

Каковы основные причины неудач российской армии? Это психологические причины или, возможно, функциональные? Как сейчас действует российская армия? Некоторые говорят, что причина в недостатке инициативы, в том, что командиры младшего и среднего звена не хотят одобрять решения на поле боя. Даже недостаток гибкости и креативности по сравнению с украинской армией. Каковы ключевые факторы российских неудач и украинских успехов, по вашему мнению?

В сущности, вы уже сами ответили на свой вопрос. Я старый солдат и хорошо знаю, что делали генералы на протяжении истории войн. Солдат должен воевать целью. И это – первый и главный проигрыш россиян. Их солдаты не знают, за что они воюют и за что умирают. Это касается не только солдат, но и командования – если у них нет цели, внутреннего огня, они никогда не смогут сделать того, что делают украинцы – малыми силами достигать больших результатов.

Это также касается взаимодействия с солдатами и лидерства. Российская военная система не базируется на доверии и заботе о солдате. В Украине, наоборот, каждый рядовой знает, что о его жизни заботится командование, его поддерживает народ и это все превращается в силу на поле боя. Это то, чего нет у россиян. Российская система построена на строжайшей дисциплине и бездумном следовании приказов – скажи солдатам пойти в бой, и они это сделают. Но это не работает.

Месяц назад Владимир Путин начал кампанию по мобилизации, чтобы восполнить потери на поле боя. Правильно ли он сделал? Работает ли это в пользу россиян, если взять ситуацию в течение месяца?

Конечно, нет. Путин войдет в историю как самый плохой стратег всех времен и народов. Твоя армия проигрывает, а ты берешь и посылаешь на фронт десятки тысяч молодых людей – в эту погибающую армию. Это всегда заканчивалось плохо.

Он отправил на фронт десятки тысяч молодых людей. Еще больше, сотни тысяч, бежали из страны. Это где-то от 400 до 700 тысяч человек. Путин уничтожает собственное государство, затягивая войну в Украине. Это можно увидеть на примере мобилизованных. Они тренировались каких-нибудь 3 – 5 дней, а потом их бросают на передовую – на смерть.

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Россия выпустила большинство своих ракет по объектам в Украине, а на поле боя теряет все больше танков и боевых машин. Сбиты сотни вертолетов и самолетов. Как быстро Москва сможет восстановить свой военный потенциал, учитывая санкции?

Это очень важная особенность этой войны. Украина мобилизовала не только собственную нацию – поддерживает ее почти весь мир. При этом российские запасы иссякают, и мы это знаем. Но что удивляет, что они обратились за помощью к Северной Корее за боеприпасами. Сейчас Кремль покупает у Ирана действительно плохие дроны. Конечно, они наносят ущерб, но украинцы научились сбивать 80% из них. Скоро этот показатель дойдет до 100%.

Это яркий пример того, что в России нечем поставлять своих военных. Она не может заставить своих солдат воевать. Более того, она нечем их обеспечить. Они используют танки производства 50 – 60 – 70-х годов.

Сейчас самым крупным поставщиком оружия для Украины является Россия, ведь россияне бегут и покидают оружие. Бежать с поля боя и оставлять технику и боеприпасы, которые может захватить враг – недопустимо. Запасы России тают, санкции работают. У них нет компьютерных чипов для ракет и прочих. Санкции будут продолжать работу. Путин лишь разрушает собственную страну.

Россия заказала у Ирана тысячи дронов-камикадзе. Какова их роль и могут ли они что-то изменить на поле боя в пользу россиян?

Они ничего не изменят. Дроны не используются на поле боя, а лишь как инструмент террора в отношении мирных людей. Иранцы послали россиянам не только дроны, но и инструкторов, с чем нужно тоже считаться. Поэтому нужно вводить санкции и против Ирана.

Но смысла из этих дронов немного, их можно сбивать, причем обычным стрелковым оружием. На поле боя они не оказывают никакого влияния, это шаг отчаяния.

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Война в городских условиях отличается от войны в лесах или на полях. Сейчас похоже на то, что будет битва за Херсон. Украинцы будут атаковать, а россияне – защищаться. Какими будут ключевые аспекты успеха украинского наступления в Херсоне?

Прекрасный вопрос. Я был в Киеве в июле и изучал, как армия и простые киевляне защищали свой город от этой "второй армии мира". Я буду об этом писать книгу. Что касается Херсона, то украинцы готовились в течение месяцев. Готовились очень разумно.

У россиян нет выхода, они могут либо сдаться, либо убежать, либо умереть. Если вы атакуете в условиях города, это, конечно, иначе, чем защищаться. Украинцы, в отличие от россиян, будут заботиться о личном составе, а также о гражданских и инфраструктуре. Они не будут стирать с лица земли целый город.

Но они создадут такие условия для россиян, что у тех просто нет выхода. Они либо сдадутся, либо умрут. Это по всей Херсонской области, а не только в самом Херсоне.

Вы упомянули успешную защиту украинцами Киева. Можете кратко очертить ключевые факторы успеха украинцев в Киеве?

Да конечно. По сути это одна из самых громких кампаний по обороне в истории современного мира. Оборона Киева спасла Украину. Конечно, оборона Чернигова и Сум тоже важна, но если бы россияне захватили Киев, то война пошла бы по совершенно иному сценарию.

Когда я был в Киеве, а также в Ирпене, Буче и Броварах, я видел, что украинские военные провели отличную работу. Но к этому присоединились и выходившие на улицы гражданские, сражавшиеся с россиянами. Они помогли военным удержать город.

Подрыв мостов, затопление больших участков – это все пропустило российскую армию из-за мясорубки, которая медленно перемолола все российские войска, которые были под Киевом. Так что россияне проиграли. Причем, проиграли тяжело. Они отступили из под Киева, когда были побеждены в военном смысле, когда их победила украинская армия и гражданские.

Как бы вы описали военную помощь США для Украины? Кое-кто говорит, что она слишком медленная, и Штаты должны давать Украине больше оружия, другие – что таким образом Администрация Байдена просто пытается контролировать эскалацию и избежать ядерного компонента. Каково ваше мнение?

Я американец и горжусь тем, сколько мы передали Украине для защиты. Но да – это было очень медленно. Одобряли политические решения относительно того, какое оружие предоставить и когда. Все из-за страха эскалации. Конечно, страх эскалации Путиным всегда есть, но предоставление Украине оружия для обороны должно рассматриваться как путь к миру, а не фактор эскалации.

Чтобы этого добиться, Украине нужно дать еще большее оружие. В частности, такого, какого еще не было: ATACMS и другое дальнобойное оружие. Она нужна, чтобы уничтожить русскую армию в Украине. Это путь к миру. Медленная помощь США затянула эту войну. Если вы хотите, чтобы война закончилась побыстрее, дайте Украине то, что она просит – танки, авиацию, ракеты, радары – все.