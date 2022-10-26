Иранцы якобы были застрелены в машине в городе Захедан. В СМИ пишут, что стреляли неизвестные.

Почти анекдот: Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников

Кого убили в Иране:

Полковника Мехди Моллашахи, одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Джавада Кейха, одного из командиров подразделения КСИР "Басидж".

Оба, как пишут СМИ, причастны к поставкам России иранских дронов, которыми Путин пытается терроризировать украинцев.

Стрельба произошла на фоне жестких протестов в Захедане. В частности, членами КСИР и другими иранскими силовиками. Город присоединился к общенациональным антиправительственным протестам, спровоцированным смертью под стражей 22-летней женщины Махсы Амини.

Иран поставляет дроны России для атак Украины

Еще летом США предупредили, что Иран может поставить России ударные беспилотники . Впоследствии подтвердили, что россияне начали тренировку с иранскими дронами .

Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Например, "Герань-2".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношения с Ираном. .

20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.

Украина готова предоставить доказательства того, что Россия использует иранские дроны.

Россия и Иран сотрудничество традиционно отрицают. Более того, страны угрожают из-за анонсированного расследования.

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