Іранців нібито застрелили в машині у місті Захедан. У ЗМІ пишуть, що стріляли невідомі.

До речі Майже анекдот: Іран разом з Україною хоче розслідувати постачання Росії безпілотників

Кого вбили в Ірані

  • Полковника Мехді Моллашахі, одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
  • Джавада Кейха, одного з командирів підрозділу КВІР "Басідж".

Обидва, як пишуть ЗМІ, причетні до постачання Росії іранських дронів, якими Путін намагається тероризувати українців.

Стрілянина сталась на тлі придушення жорстких протестів у Захедані. Зокрема, членами КВІР та іншими іранськими силовиками. Місто приєдналось до загальнонаціональних антиурядових протестів, спровокованих смертю під вартою 22-річної жінки Махси Аміні.

Іран постачає дрони Росії для атак України

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