Про це 24 каналу розповів полковник запасу, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, водночас російські загарбники не втрачають надії змінити ситуацію на фронті на свою користь.

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Зокрема, окупанти готуються до наступальної операції на Сході України.

Місце основного удару російських сил вже визначене. Росіяни протягом останніх кількох місяців намагаються здійснити наступальні дії на лінії Донецького фронту. Це ділянка понад 100 кілометрів – від Вугледара до Білогорівки під Лисичанськом,

– розповів Світан.

Чого очікувати від наступу окупантів на Донеччині

Військовий експерт додав, що українські війська у цьому районі стримують натиск ворога, проводячи маневрову оборону. Також українські підрозділи на Донеччині будуть підсилені частинами, які звільнилися з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Я думаю, паритет сил відновиться. Можливо, ЗСУ навіть перейдуть у контрнаступ і на Донецькому напрямку,

– наголосив полковник запасу.

Росія перекинула на Схід війська з Херсонщини

Водночас ворог на Донецькому напрямку підсилює свої частини підрозділами, які втекли з правого берега Дніпра на Херсонщині. В основному, йдеться про морську піхоту, повітряно-десантні війська, сили спецоперацій.

"Там близько 15 тисяч людей. Вони пройшли через Маріуполь, доукомплектувалися й вийшли на Донецький фронт", – повідомив військовий експерт.

ЗСУ нищать укріплення ворога у Херсонській області

Щодо ситуації на Херсонщині, то ЗСУ вже підійшли до Дніпра практично по усій лінії на правому березі. Українські захисники не дають розслабитися окупантам, які втекли на лівобережжя.

Лівий берег Херсонської області зараз прострілює українська артилерія. Ми можемо діставати артилерією на глибину до 40 кілометрів. Зараз будемо контрбатарейною боротьбою випалювати російську артилерію та знищувати всі укріплення, які ворог там набудував,

– зазначив Світан.

За його словами, росіяни, ймовірно, не знають, що артилерія калібру 155 міліметрів може досягати до 40 кілометрів на глибину фронту. А в окупантів 3-тя лінія оборони розташована на відстані максимум 25 кілометрів, тому вона потрапляє під вогонь ЗСУ.

Окупанти готуються до оборони Криму

А батареї HIMARS, які вийшли на правий берег Дніпра, вже будуть "пропалювати" територію лівобережжя на глибину до 80 кілометрів.

Якщо говорити по ту частину лівого берега Дніпра, яка навпроти Херсона, – це практично вже вхід до Криму у районі Перекопа,

– сказав Світан.

Він додав, що саме тому глава окупаційної влади півострова Сєргєй Аксьонов ставить завдання про те, що потрібно закрити Крим і звести фортифікаційні споруди у районі Перекопа.

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Що відбувається на фронті: коротко