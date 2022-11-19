Українські військові за добу 18 листопада успішно відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів. Мовиться про Білогорівку, Зеленопілля, Кліщіївку, Первомайське, Водяне та Новомихайлівку у Донецькій області.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

Росіяни активно обстрілювали населені пункти на лінії розмежування. Вони відкривали вогонь з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, танків тощо. Під удар потрапляли не лише території, які розташовані біля зони бойових дій, а й інші мирні міста та села.

Крім того, росіяни обстріляли Чорнобаївку та Херсон, з яких кілька днів тому втекли.

ЗСУ активно відправляють окупантів у лікарні

Упродовж 10 – 16 листопада у лікарні окупованої Горлівки з напрямку Майорська доставили близько 500 поранених окупантів. Більшість з них лише нещодавно мобілізували на війну.

Українські військові завдали точного удару по скупченню окупантів у Михайлівці, що в Скадовському районі Херсонщини. У результаті цього російська армія втратила 40 бійців вбитими й 70 – пораненими. Травмованих окупантів відвезли у лікарні Криму.

За добу наша авіація завдала 7 ударів по скупченню особового складу й техніки ворожого війська. Водночас ракетні війська та артилерії уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили і засіб ППО росіян.

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