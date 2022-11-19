Украинские военные за сутки 18 ноября успешно отразили вражеские атаки около 6 населенных пунктов. Речь идет о Белогоровке, Зеленополье, Клещиевке, Первомайском, Водяном и Новомихайловке в Донецкой области.

Читайте также Россияне могут наступать широким фронтом: хронология 269 дня войны

Какая ситуация на главных направлениях фронта

Россияне активно обстреливали населенные пункты на линии разграничения. Они открывали огонь из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, танков и т.д. Под удар попадали не только территории, расположенные у зоны боевых действий, но и другие мирные города и села.

Кроме того, россияне обстреляли Чернобаевку и Херсон, из которых несколько дней назад скрылись.

ВСУ активно отправляют оккупантов в больницы

В течение 10 – 16 ноября в больницу оккупированной Горловки из Майорска доставили около 500 раненых оккупантов. Большинство из них только недавно мобилизовали на войну.

Украинские военные нанесли точный удар по скоплению оккупантов в Михайловке, что в Скадовском районе Херсонщины. В результате этого российская армия потеряла 40 бойцов убитыми и 70 ранеными. Травмированных кафиров отвезли в больницы Крыма.

В сутки наша авиация нанесла 7 ударов по скоплению личного состава и техники вражеской армии. В то же время, ракетные войска и артиллерии поразили пункт управления, более 12 районов сосредоточения живой силы и средство ПВО россиян.

Зеленский заявил, что на Донетчине продолжаются сверхжесткие бои: видео